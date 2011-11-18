Презентована печать Киевского магистрата XVI в., которая подтверждает статус Киева как одной из древнейших столиц в Европе

Киев. 18 ноября. УНИАН. Сегодня презентована матрица большой печати Киевского магистрата XVI в., которая подтверждает статус Киева как одной из древнейших столиц в Европе.

Печать была презентована на пресс-конференции в УНИАН известным коллекционером и меценатом Алексеем ШЕРЕМЕТЬЕВЫМ.

По его словам, это уникальная вещь, которая проливает свет на историю Украины. Это единственная известная науке матрица печати, которой пользовалась киевская власть 500 лет, подчеркнул эксперт. Он рассказал, что она была куплена у наследников довоенной частной коллекции и ранее о ее существовании ничего не было известно.

"Печати – это исторические артефакты, которые проливают свет на настоящую историю Украины. Некоторые из них опровергают миф об отсутствии традиции украинской государственности, подтверждают уникальность политического и культурного развития нашей страны. Мы делаем все, чтобы Киев стал ведущим центром изучения сфрагистики в Европе”, - отметил коллекционер, выразив надежду, что ему удастся создать в Киеве музей печатей, и украшением этого музея как раз и станет матрица печати Киевского магистрата XVI в.

Научный сотрудник Института специальных исторических дисциплин Музея Шереметьевых Александр АЛФЕРОВ рассказал, что печать датируется началом XVI века, когда Киев пришел в себя от политических и военных неурядиц, возобновил свое могущество. «Мы можем говорить о расцвете нашего города, который становится столицей не только православного мира, но и того образования, которое впоследствии получило название Украина», - подчеркнул он.

На печати отображен герб Киева – руки, которые держат лук со стрелами, - и надпись на латыни «Печать столичного города земли Киевской».

«Поверьте, степень выполнения этой печати говорит сама за себя: тот уровень ювелирного искусства говорит о существовании в те времена в Киеве высокой культуры, и когда нам пытаются навязать мнение, что 500 лет назад на этой территории была дикая степь и войны, мы видим, что печать говорит о другом», - подчеркнул он.

По словам А.АЛФЕРОВА, это является очередным подтверждением, что Киев с далеких времен был высокоразвитым городом.

«В этой печати мы видим реальную историю того времени – седой старины, когда Киев был крепостным городом, Киев, который всегда был готов отбивать нашествия с юга, с востока, и именно об этом говорят руки, выступающие из туч, натягивая лук со стрелой. Постоянная готовность к обороне края, церкви, своей территории», - отметил А.АЛФЕРОВ.

Он считает, что эта печать может снять многие вопросы относительно того, какими должны быть символы Киева, в том числе герб города.

Он подчеркнул, что Музей Шереметьевых готов предоставить эту печать для изучения учеными.

Кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины Виталий ПЕРКУН рассказал, что эта печать презентована накануне ІІ международной Сфрагистической конференции, которая будет проходить в Киеве 18-20 ноября.

По традиции, в рамках форума будут экспонироваться печати из частного собрания коллекционера и мецената А.ШЕРЕМЕТЬЕВА, которые введены в научное обращение силами новосозданного Института специальных исторических дисциплин Музея Шереметьевых.

Темой нынешнего форума станет «Печать как форма межкультурной коммуникации от Средневековья до Нового времени». Это мероприятие будет проходить благодаря совместной работе Института археографии и источниковедения, Института истории Украины, Музея Шереметьевых и Украинского геральдического общества.

В Киеве соберутся представители мирового научного сообщества в области сфрагистики – науки о печатях.