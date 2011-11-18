Большинство экспертов считают, что наиболее весомой в борьбе с коррупцией в Украине является роль СБУ

Киев. 18 ноября. УНИАН. Большинство экспертов считают, что среди всех правоохранительных органов наиболее весомой в борьбе с коррупцией в Украине является роль СБУ.

Соответствующие данные опроса около 70 украинских экспертов - политологов, журналистов, общественных деятелей, проведенного в начале ноября, обнародовал сегодня во время круглого стола в УНИАН председатель правления Института украинской политики Кость БОНДАРЕНКО.

По его словам, 44% опрошенных экспертов отметили, что именно СБУ принадлежит главная роль в искоренении коррупции, тогда как 31,8% опрошенных отвели эту роль Генпрокуратуре и 10,2% - милиции.

В то же время, 42,6% опрошенных экспертов заявили, что в течение последнего года в Украине есть заметные достижения в борьбе с коррупцией, а 36,4% респондентов отметили, что не видят таких сдвигов, а громкие дела и аресты коррупционеров эта категория экспертов склонна рассматривать как "показуху" или же проявление борьбы за перераспределение сфер влияния в экономике.

Вместе с тем, 81,5% опрошенных выразили недовольство тем, что минимальное количество дел доходит до судов. 37,4% экспертов поддерживают идею внесения изменений в законодательство относительно введения ответственности за провокацию дачи взятки, а 38% поддерживают введение более строгих мер для борьбы с коррупцией.

В то же время две трети экспертов считают, что для борьбы с коррупцией не достаточно исключительно карательных мероприятий. По их убеждению, государству нужно бороться не с проявлениями, а с причинами коррупции. Среди рекомендаций на этот счет они указывают на необходимость сокращения численности чиновников, контролирующих структур, повышения заработных плат государственным служащим и тому подобное.