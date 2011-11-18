Граждане инициируют референдум о введении уголовного наказания за голосование народными депутатами за своих коллег

Киев. 18 ноября. УНИАН. Группа граждан инициирует проведение референдума о внесении изменений в Конституцию, которыми будет введена уголовная ответственность за голосование народными депутатами Украины за своих коллег.

Об этом одна из инициаторов референдума, генеральный директор ООО «Надія» Оксана ЧУБКО сообщила на пресс-конференции в УНИАН на тему: “Инициатива Всеукраинского референдума: за голосование чужими карточками - в тюрьму!”.

Она проинформировала, что подала иск в Высший административный суд Украины к Верховной Раде, чтобы на пленарных заседаниях действовала норма ст. 84 Конституции Украины (о личном голосовании депутатов). 31 октября по иску было открыто производство, судебное заседание было назначено на 16 ноября. В тот день Высший административный суд Украины отказал ей в удовлетворении иска и закрыл производство. Таким образом, заявила О.ЧУБКО, Высший админсуд Украины позволил народным депутатам грубо нарушать Конституцию и делать все, что им хочется, во время принятия законов.

В связи с этими обстоятельствами О.ЧУБКО объявила голодовку. “На этом основании, поскольку я разочаровалась во всей судебной системе страны, и есть реальное доказательство – данный иск, и решение является реальным доказательством, что на территории Украины судебная система не защищает людей, мной объявлена голодовка”, - заявила О.ЧУБКО.

Присутствующий на пресс-конференции народный депутат Украины Олег ЛЯШКО, который в суде в качестве третьей стороны на стороне истца дал показания, и под присягой свидетеля подтвердил, что народные депутаты нарушали ст. 84 Конституции Украины, сказал, что считает решение суда политически мотивированным. «Суд просто побоялся взять на себя политическую ответственность и дать оценку незаконным действиям Верховной Рады», - сказал он. Этим решением, по словам О.ЛЯШКО, было в который раз продемонстрировано отсутствие в Украине независимой судебной системы.

Представитель инициаторов референдума, депутат Фастовского районного совета Киевской области Владимир ТИМОФЕЕВ выразил мнение, что процедура принятия законов в нашей стране «противозаконная, противоконституционная», потому что каждый депутат голосует не за себя, а за всех своих коллег. “Если мы эту систему не прекратим, то не прекратим господство криминала. Корень криминала в том, что депутат голосует за второго депутата”, - отметил он.

В.ТИМОФЕЕВ сообщил, что граждане должны поддержать их инициативу в борьбе с “кнопкодавами” и помочь в подаче исков в суд “на всех миллиардеров”, которые не появляются в Верховную Раду и вместо которых голосуют другие.

“Но более эффективным, чем голодовка, я считаю это призыв к народу, выход миллионов граждан на улицу с требованием отставки криминального режима. Режим, который не признает Конституции, не признает ни одного социального закона, должен уйти... Поэтому единственный путь - идти на всеукраинскую забастовку 1 декабря”, - сказал В.ТИМОФЕЕВ.

При этом он подчеркнул: “Мы не за деньги, мы не за должности. Мы за возобновление конституционного строя и конституционных прав”.

О.ЧУБКО отметила, что будет поддерживать организацию забастовки юридически и консультативно. Она выразила убеждение, что украинцы поддержат их инициативу относительно референдума и борьбі с нарушением Конституции.

По словам О.ЧУБКО, голодовку она прекратит лишь тогда, когда получит поддержку граждан, потому что уверена, что исключительно общество может изменить ситуацию. Она намерена прекратить голодовку, если в Высший админсуд будет подано не менее 5 тыс. исков к Верховной Раде с требованиями обязать депутатов выполнять требования ст.84 Конституции Украины; не менее чем по 200 граждан Украины в 18 областях войдут в состав мобилизационного штаба по подготовке всеукраинского референдума с вопросом внесения изменений в указанную статью Конституции Украины (относительно привлечения народных депутатов к уголовной ответственности за голосование за других народных депутатов), а также после того как лидеры политических партий подадут в Высший совет юстиции жалобу на судей ВАСУ, которые отказали ей в удовлетворении иска.

Правозащитник еще раз призвала граждан начать создавать в населенных пунктах мобилизационные штабы по проведению референдума. После этого необходимо будет приехать в Киев в центральный мобилизационный штаб, чтобы получить инструкцию о последующих шагах для сбора подписей за проведение референдума.

В свою очередь О.ЛЯШКО добавил: “А 1 декабря мы предлагаем и обращаемся к гражданам всей страны выйти на всеукраинскую забастовку в Киев. Миллионы людей должны встать и ехать в Киев. Мы должны все объединиться, и 1 декабря пойти к Кабмину, Президенту, Верховной Раде. Этот правительственный квартал заполонить весь и парализовать его работу. И не дать тем жирным котам, которые при власти, делать свои черные дела”.