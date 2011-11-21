Компания Hyundai помогает освоить навыки вождения волонтерам Евро – 2012

20 ноября текущего года компания ООО «Хюндай Мотор Украина» официально передала вторую партию автомобилей HYUNDAI Местному организационному комитету «ЕВРО 2012 Украина». Торжественная передача состоялась в рамках первого тренинга для водителей-волонтеров по стандартам УЕФА на спорткомплексе «Чайка» в присутствии представителей обеих организаций, СМИ и гостей мероприятия.

Как уже известно, Украина впервые стала страной, которая приняла на себя все организационные вопросы по подготовке к Чемпионату Европы по футболу 2012 г., а компания ООО «Хюндай Мотор Украина» выступает в качестве официального поставщика легкового транспорта ТМ HYUNDAI. В октябре прошлого года компания передала первую партию автомобилей комитету.

По словам Виктора Оранского, генерального директора компании ООО «Хюндай Мотор Украина», укрепление сотрудничества с МОК «Евро 2012 Украина» и возможность выступить в качестве официального автоперевозчика УЕФА – это особая честь для компании HYUNDAI. «Сегодня мы передаём 38 автомобилей, из которых большая часть – это грузопассажирский транспорт. Всего до начала турнира будет передано порядка 200-т легковых и грузопассажирских автомобилей HYUNDAI для нужд комитета», - добавил г-н Оранский. Во время турнира автомобилями Hyundai будут пользоваться целевые группы УЕФА, участники, партнеры и гости.

Директор Турнира УЕФА ЕВРО 2012 Маркиян Лубкивский познакомил всех гостей мероприятия с первой командой водителей-волонтеров, которые прошли отбор и приобщились к команде организаторов турнира. «Этот тренинг является практически первым шагом в реализации операционного планирования, которое МОК и УЕФА осуществляют в рамках подготовки к УЕФА ЕВРО 2012. Мы перешли от стадии планирования к непосредственной реализации проектов», - прокомментировал г-н Лубкивский.

Данное мероприятие является уникальным в истории Украины, поскольку впервые для проведения спортивного мероприятия проводятся специализированные тренинги для водителей, которые включают в себя теоретическую часть, практическое вождение (отработка маневров на спецплощадке) и основные навыки вождения в спецкортежах во время сопровождения спецподразделениями (эту часть тренинга будут проводить специалисты МВД).

Важно то, что тренинги посвящены безопасному вождению -"safety driving", и практическая их часть будет осуществляться на автомобилях HYUNDAI. «Мы уверены в качестве и надёжности наших авто, поэтому рады, что такая почётная миссия доверена автомобилям HYUNDAI», - подытожил Виктор Оранский.

Для проведения тренингов привлечены одни из лучших инструкторов в Украине, которые обучают навыкам безопасного вождения.

Следует напомнить, что в марте 2010 года мировой автопроизводитель Hyundai Motor Company заключил договор с UEFA. Теперь HYUNDAI станет официальным автомобильным партнёром чемпионатов Европы по футболу 2012 и 2016 гг. Hyundai Motor Co является официальным спонсором Чемпионата Мира по футболу с 2002 года и Чемпионата Европы с 2000 г. C тех пор южнокорейский производитель передал для потребностей FIFA и UEFA большой парк авто, обеспечивая безопасную и комфортную транспортировку футболистов, официальных лиц и гостей соревнований.

Информационная справка:

Компания «Хюндай Мотор Украина» – официальный дистрибьютор автомобилей ТМ HYUNDAI в Украине, которая входит в состав корпорации «Богдан». На сегодняшний день в Украине в дилерской сети «Хюндай Мотор Украина» продается 18 моделей автомобилей Hyundai, каждая из которых имеет в среднем несколько вариантов комплектации. Реализуемые в нашей стране автомобили Hyundai представлены практически во всех сегментах.

Местный организационный комитет «ЕВРО 2012 Украина» - структура, созданная ФФУ по просьбе УЕФА с целью надлежащей подготовки и проведения УЕФА ЕВРО 2012™ в Украине. В рамках подготовки к турниру Местный организационный комитет «ЕВРО 2012 Украина» совместно с УЕФА реализует 57 проектов различных направлений, среди которых сотрудничество с принимающими городами, управление стадионами и аэропортами во время проведения турнира, организация транспорта, безопасность и правопорядок в официальных местах турнира, организация работы волонтеров, техническое обслуживание, программы устойчивого развития, организация официальных церемоний, предтурнирные мероприятия, а также популяризация турнира. Руководителем МОК «ЕВРО 2012 Украина» является Маркиян Лубкивский - директор турнира УЕФА ЕВРО 2012 в Украине.

Дополнительная информация:

- Теоретическая часть тренинга – ресторан «Дакар» (первый этаж гостиницы «Чайка»).

- Практический тренинг – Аеродром «Чайка» Центрального аероклуба Украины им. О.К.Антонова.

- Основная группа водителей - водители-волонтеры (77 человек).

- Тренинг будет длиться около 9 часов, в течение которых все водители будут разделены на 4 группы. Параллельно этим группам инструкторы будут предоставлять тренинги разных типов.

- Приблизительное гендерное распределение - 70% мужчины, 30% женщины.

- Целевые группы, которые будут обслуживаться водителями - Национальные сборные ассоциации, Главные функционеры мирового футбола (М. Платини, З. Блатер, члены исполкома УЕФА), ВИП гости, персонал УЕФА и МОК.