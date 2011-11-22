«Союз Чернобыль Украины» не поддерживает протестные акции чернобыльцев в регионах

Киев. 22 ноября. УНИАН. Всеукраинская общественная организация «Союз Чернобыль Украины» не поддерживает акции протеста чернобыльцев, которые на сегодня проводятся в регионах страны.

Об этом сегодня во время пресс-конференции в УНИАН заявил президент организации Юрий АНДРЕЕВ.

Он напомнил, что по итогам выступлений чернобыльцев и ветеранов Афганистана 20 сентября были подписаны два меморандума - между правительством и «Союзом Чернобыль Украины», а также Украинским союзом ветеранов Афганистана.

Нынешние протестные выступления в Донецке, Луганске и Харькове не поддержаны «Союзом Чернобыль Украины», сказал Ю.АНДРЕЕВ.

«На 29 ноября опять готовится какое-то протестное выступление и опять готовится Харьковом и Луганском... При чем какая здесь проблема? Если уже решается проблема. Если в бюджете Украины на следующий год в два раза увеличиваются затраты...», - отметил Ю.АНДРЕЕВ.

«Если «Союз Чернобыль Украины» выйдет поддержать эти выступления, это будет разрыв стратегического союза с «афганцами», который, мы считаем, является основной гарантией всех социальных гарантий», - считает он.

Также Ю.АНДРЕЕВ рассказал, что на сегодня числится около 2,2 млн. чернобыльцев, из которых инвалидов 120 тыс., в частности 10 тыс. детей-инвалидов, 250 тыс. - участников ликвидации аварии, 85 тыс. эвакуированных людей и наиболее пострадавшая категория - это дети, которых около 400 тыс.

Около 15% чернобыльцев на сегодня отсудили или же продолжают судебную тяжбу за повышение своих пенсий и социальных выплат. «Если около 10 тыс. чернобыльцев в судах удовлетворят свои требования, платить будет нечем», - отметил Ю.АНДРЕЕВ.

В то же время, по его словам, на сегодня около 14 тыс. судебных исков чернобыльцев уже удовлетворены в судах и по ним выплачены средства. Около 40 тыс. исков получили позитивное решение судов, но по ним исполнительные службы пока деньги не взыскали, и порядка 350 тыс. исков находятся на рассмотрении в судах по всей Украине.

За 9 месяцев т.г. по судебным решениям выплачено 6,3 млрд. грн., сообщил Ю.АНДРЕЕВ. До конца года по судебным решениям надо выплатить еще 4,2 млрд. грн. «То есть, уже превышена в пять раз сумма, которая предусматривалась на пенсионное обеспечение всех чернобыльцев», - сказал он.

По его данным, около 800 человек отсудили себе пенсию более 10 тыс. грн. «В целом по Украине... порядка 8,5 тыс. человек, которые получают пенсию больше даже 30 тыс. грн.», - сказал Ю.АНДРЕЕВ.

На сегодня же, отметил он, «Союз Чернобыль Украины» настаивает на конструктивном сотрудничестве с правительством: «Конструктив в переговорах с правительством мы обязаны сохранить».

В случае осовременивания пенсий чернобыльцев, на которое согласилось правительство, их пенсия средняя повысится на 2,5 тыс. грн. - с 2 тыс. грн. до 4,5 тыс. грн. «Но это будет сделано для всех чернобыльцев - для тех, которые судились, и для тех, которые никогда судиться не будут»», - подчеркнул Ю.АНДРЕЕВ.

Он предлагает сформировать задолженность по выплатам чернобыльцам как долг, реструктуризировать его и реализовать программу по погашению данного долга, исходя из возможностей госбюджета.

«Это не должно коснуться остальных чернобыльцев по судебным решениям. Суды могут быть, это верно, но удовлетворяться за счет остальных чернобыльцев «Союз Чернобыль Украины» не допустит», - сказал он, отмечая первоочередность текущих выплат, а не выплат по судебным решениям.

Как сообщалось, на сегодня в разных городах страны проходят акции чернобыльцев под стенами управлений Пенсионного фонда с требованием выполнять решения судов, которые возобновляют положенные им по закону выплаты.