«Україна майбутнього» призывает к объединению оппозиционных партий на выборах-2012

Киев. 22 ноября. УНИАН. Политическая партия «Україна майбутнього» призывает оппозиционные партии к объединению и совместному участию в парламентских выборах-2012.

Об этом сегодня во время пресс-конференции в УНИАН заявили руководители Киевской городской и Киевской областной организаций политической партии «Україна майбутнього».

Председатель Киевской городской организации партии «Україна майбутнього» Ким ВЕРЕМИЙЧУК заметил, что новый закон о выборах народных депутатов “выводит Партию регионов на финишную прямую в процессе узурпации власти в руках одной политической элиты”.

По его словам, невзирая на это, некоторые представители оппозиции заявили о победе. “Это победа оппозиции и власти над теми гражданами, которых не устраивают представленные в парламенте политические партии”, – отметил К.ВЕРЕМИЙЧУК и добавил, что, по их убеждению, это также победа парламентской оппозиции и большинства над молодыми партиями, которые пытаются объединять политические силы не вокруг лидера, а вокруг определенной идеологии.

“При этом представители нашей парламентской оппозиции оправдываются, что голосование за данный закон было вынужденным, что тот закон, который предлагала власть, был еще хуже”, – сказал К.ВЕРЕМИЙЧУК.

“Хочу заявить, что политическая партия “Україна майбутнього” не даст власти так легко одержать победу. Мы будем идти на выборы, мы будем побуждать другие политические партии к объединению”, - заявил К.ВЕРЕМИЙЧУК и отметил, что считает принятие закона о выборах катализатором к объединению политических сил.

В свою очередь, председатель Киевской областной организации партии “Україна майбутнього” Тарас КРИВЕНКО отметил позитивный, по его мнению, момент в принятии данного закона: “Он показывает, кто есть кто, то есть, кто в сговоре с властью”.

“Это можно увидеть, проанализировав результаты голосования. Что касается голосования БЮТ, можно сделать предположение, что сегодня Банковая имеет тотальный контроль над остатками БЮТа”, – сказал он и заметил, что лидер партии “Батьківщина”, экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО всегда выступала против мажоритарной системы.

Т.КРИВЕНКО напомнил о местных выборах-2010, которые проходили по смешанной (пропорционально-мажоритарной) системе. “Фактически, на избирательных округах происходило назначение депутатов от Партии регионов”, – сказал он.

По его словам, территориальные избирательные комиссии не регистрировали реальных политических оппонентов Партии регионов или снимали их в процессе избирательной гоноки. “Как следствие, суды были завалены жалобами на территориальную избирательную комиссию. Подконтрольные суды, как правило, принимали решение в интересах ТИК. В случаях, когда решения принимались в интересах кандидатов в депутаты, эти решения не выполняли сами территориальные избирательные комиссии”, – заметил Т.КРИВЕНКО.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день Партия регионов получила 80% депутатских мандатов местных советов в областях, “где ее реальный рейтинг был 15-20%”.

“Если это будет продолжаться в том же духе, то в парламенте VII созыва мы получим 300 голосов от Партии регионов, тотальный контроль над законодательной властью, возможность изменять Конституцию и что-то вроде российского сценария, когда ПУТИН назначил МЕДВЕДЕВА Президентом и наоборот”, – отметил Т.КРИВЕНКО.

Он сообщил также, что во время выборов 2010-го года “Україна майбутнього” преодолела 3% барьер в Днепропетровске и сформировала оппозицию. “Этот момент был также учтен партией власти, и она пролоббировала 5% барьер в новом законе – для того, чтобы в парламент VII созыва не попал никто случайный, кто может им мешать работать и говорит правду”, – сказал Т.КРИВЕНКО.

По его словам, идя на выборы, “Україна майбутнього” презентует себя как партия, не похожая на какие-либо другие в Украине. Он добавил, что это не лидерский проект, а партия либерального направления. И за основу своей идеологии партия берет свободу человека, волеизъявления и верховенство права в государстве.

Также Т.КРИВЕНКО отметил, что их базовым электоратом является молодежь и предприниматели. “По нашей идеологии, мы пропагандируем минимизацию участия государства в жизни как человека, так и любого предпринимателя”, – подчеркнул он.

К.ВЕРЕМИЙЧУК также добавил, что в тех регионах, где “Україна майбутнього” представлена своими депутатами, в частности в Днепропетровске, рейтинг их партии – на втором месте после Партии регионов.

Как сообщалось, 17 ноября Верховная Рада приняла в целом закон о выборах народных депутатов. В соответствии с законом, выборы проходят по смешанной (пропорционально-мажоритарной) системе. Закон устанавливает 5% избирательный барьер для партий. Блоки не принимают участия в выборах.