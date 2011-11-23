«DіaWest - Комп’ютерній світ» планирует в 2012 г. увеличить сеть магазинов до 70

Киев. 23 ноября. УНИАН. Группа компаний «DіaWest - Комп’ютерній світ» планирует в 2012 году увеличить сеть магазинов в Украине до 70.

Об этом сообщил председатель правления группы компаний «DіaWest - Комп’ютерній світ» Анатолий БАЛЮК сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Мы взяли курс на повышение эффективности компании. В следующем году мы планируем открыть 10 новых магазинов и закрыть 5 старых из тех, которые являются наименее эффективными... Даже не взирая на то, что магазин будет прибыльным, но если он самый низкоэффективный в сети, - мы его будем закрывать, чтобы открывать новый. Может быть, что магазин просто переедет с одного места в другое. В планах на следующий год в целом увеличить количество магазинов на пять», - сказал он.

А.БАЛЮК добавил, что решения по городам, в которых будут открываться магазины, будут приниматься в мае-июне 2012 года. Планируется, что новые открытия состоятся с июня по сентябрь следующего года.

Предправления компании не исключает, что один-два магазина могут быть открыты в Киеве.

Согласно пресс-релизу компании, в 2011 году был открыт один магазин, в результате чего сеть увеличилась до 64 торговых объектов в 43 городах Украины.

Справка УНИАН. Группа компаний «DіaWest - Комп’ютерній світ» работает на украинском рынке с 1994 года, занимается розничной торговлей компьютерной и офисной техникой, производством компьютерных систем.

По состоянию на ноябрь 2011 года, в розничную сеть специализированных магазинов «DіaWest - Комп'ютерний світ» входило 64 салона-магазина в 43 городах Украины.