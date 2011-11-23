Сеть магазинов DiaWest в этом году намерена увеличить товарооборот на 25% - до 320 млн. грн.

Киев. 23 ноября. УНИАН. Специализированная розничная сеть по продаже компьютерной техники DiaWest в 2011 году намерена увеличить товарооборот на 25% по сравнению с 2010 годом - до 320 млн. грн.

Об этом сообщил председатель правления группы компаний «DіaWest - Комп’ютерній світ» Анатолий БАЛЮК сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, оптимизация внутренних процессов в компании дала возможности значительно уменьшить инвестиции в товарные запасы, ускорить их оборачиваемость и увеличить продажи за два года на 20%.

А.БАЛЮК отметил, что кризисный период компания прошла благодаря введению системы управления товарными запасами.

«Всего за два года у нас рост более чем на 50%, а из них 20% - это то, что мы получили благодаря этой системе», - сказал предправления группы.

Финансовый директор группы компаний «DіaWest - Комп’ютерній світ» Таисия ПОПОВА пояснила, что внедрение в 2009 году «Теории Ограничения Системы» (ТОС) Элияху Голдратта позволило с меньшими инвестициями развивать сеть, сократить расходы по заработной плате.

Централизация и автоматизация всего процесса закупки сделала прозрачным весь процесс закупки и дала нам возможность улучшать цены у наших поставщиков. Мы можем также оперативно менять стратегию управления запасами... Также увеличение продаж у нас произошло за счет управления упущенными продажами», - уточнила она.

А.БАЛЮК добавил, что компания сумела сделать в каждом магазине свой ассортимент товаров и, вместе с тем, сократить общий ассортимент по сети.

«Это, с одной стороны, парадокс. С другой стороны, это основное преимущество этой системы, что мы, имея индивидуальный ассортимент в каждом магазине, сумели общий ассортимент сузить и, таким образом, оптимизировать наши закупки, цены и т.д. Кроме роста оборота, мы получили дополнительную маржу», - сказал он.

Согласно пресс-релизу группы, в 2012 году сеть ожидает увеличения товарооборота на 1,6% - до 325 млн. грн.

Однако, по словам А.БАЛЮКА, это пессимистичный прогноз увеличения оборота. Уточненный прогноз товарооборота на 2012 год будет озвучен в конце текущего года.

«Наш внутренний план намного выше и мы коллектив настраиваем совсем на другие цифры. И я надеюсь, что мы их достигнем», - сказал председатель правления группы компаний «DіaWest - Комп’ютерній світ».

Справка УНИАН. Группа компаний «DіaWest - Комп’ютерній світ» работает на украинском рынке с 1994 года, занимается розничной торговлей компьютерной и офисной техникой, производством компьютерных систем.

По состоянию на ноябрь 2011 года, в розничную сеть специализированных магазинов «DіaWest - Комп'ютерний світ» входило 64 салона-магазина в 43 городах Украины.