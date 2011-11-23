4 декабря будут подведены итоги конкурса-рейтинга “Современное бандурное искусство”, организованного ТМ “Мудрый травник”

Киев. 23 ноября. УНИАН. 4 декабря 2011 года состоится подведение итогов конкурса-рейтинга “Современное бандурное искусство”, который организован Торговой маркой фиточаев “Мудрый травник” при поддержке Национального союза кобзарей Украины.

Об этом сказал на пресс-конференции в агентстве УНИАН директор креатора ТМ “Мудрый травник” Алексей ЯКУШЕВ.

По его словам, в этот же день состоится финал конкурса, который пройдет во Дворце детей и юношества на ул.Мазепы, 13. При этом он напомнил, что конкурс-рейтинг состоит из двух частей - Интернет голосования на сайте www.vidnov.org и оценивание участников конкурса жюри. Он отметил, что 3 декабря завершится Интернет-голосование, но “жюри не будет знать его результатов – оно просто будет прослушивать участников двух вековых категорий - до 18 лет и старше 18 лет”. Директор креатора ТМ “Мудрый травник” отметил, что при определении победителей будет учтено и Интернет-голосование, и оценка жюри.

А.ЯКУШЕВ сообщил, что будет два гран-при и три призовых места. По его словам, те, кто получит гран-при смогут принять участие в передаче “Фольк-music” на Первом национальном канале. По его словам, будут вручены победителям дипломы и денежная премия от Торговой марки “Мудрый травник”. Он сообщил, что 4 декабря в 13 часов состоится гала–концерт “Праздник бандурного искусства” при участии участников и победителей конкурса-рейтинга “Современное бандурное искусство”.

А.ЯКУШЕВ расказал, что цель конкурса – “поддержать бандурное искусство, поскольку бандура - это священный инструмент украинского народа”. Он отметил, что “его незаслуженно забывает молодежь, поэтому важно показать, что бандура может звучать и по-современному”. При этом он добавил, что основная цель конкурса-рейтинга - “показать максимальные возможности бандуры в плане современного звучания, ее синтеза с другими инструментами”.

А.ЯКУШЕВ сообщил, что в Интернет-проекте на сегодняшний день принимает участие около 50 участников. По его словам, заходят на сайт, чтобы послушать бандуру, и люди из Европы, Ближнего Востока, Японии, Канады, США, Северной Африки. В то же время сказал, что проголосовали за участников конкурса представители только 13 стран мира. При этом он напомнил, что для участия в конкурсе каждый желающий исполнитель может зайти на сайт, зарегистрироваться и оставить на этом ресурсе свою звуковую дорожку. В то же время каждый желающий может зарегистрироваться и, послушав треки, поставить свою оценку исполнителю по 5-балльной шкале.

Председатель Национального союза кобзарей Украины, председатель жюри конкурса Владимир ЕСИПОК отметил, что конкурс показал, что люди разного возраста играют на бандуре и современную музыку, ищут новую тематику новые жанры. “Бандурное искусство сейчас в процессе творения, в поисках”, - отметил он. По его словам, так происходило всегда, но “сейчас спектр бандурного искусства стал намного шире”. Он отметил, что бандура “благодаря своей оригинальности интересна не только для украинцев, но и вообще всей музыкальной культуре”. В.ЕСИПОК сказал, что ожидает от конкурса новых открытий. “Я бы хотел еще что-то услышать, чего еще сам не знаю, увидеть более новые тенденции”, - добавил он.

Преподаватель по классу бандуры Белоцерковской музыкальной школы, участник конкурса Татьяна МАЗУР отметила, что очень важно, что есть энтузиасты, которые поддерживают бандурное искусство, будут популяризировать его. Она отметила, что сегодня радует то, что молодые люди, которых непросто вовлечь в занятия бандурой, играют также современные произведения. По ее словам, конкурс дает “возможность всем раскрыться”. При этом она добавила, что в этом конкурсе принимает участие и ее сын Андрей МАЗУР.