Кандидат на должность судьи заявляет о субъективном подходе при проведении конкурса на эти должности

Киев. 24 ноября. УНИАН. Кандидат на должность судьи впервые Жан ЗАПРУТА заявляет о субъективном подходе при проведении конкурса на эти должности.

Об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Он рассказал, что после того, как решил попробовать стать судьей, ему необходимо было получить перечень документов, которые следует предоставить для регистрации на конкурс. По его словам, такие документ должны были быть размещены на сайте Высшей квалификационной комиссии судей, однако там их не было. Кандидат письмом обратился в комиссию с просьбой обнародовать этот перечень и получил ответ, что список появится на протяжении месяца. Однако, по словам Ж.ЗАПРУТЫ, прошло значительно больше времени, чем один месяц, а перечня документов так и не было, в связи с чем он обратился с иском в Высший административный суд. Суд длительное время не начинал рассмотрение дела, а затем отказал в его рассмотрении, мотивируя это тем, что перечень документов уже появился на сайте комиссии.

Ж.ЗАПРУТА также обратил внимание на ряд организационных недостатков во время организации конкурса. По его словам, в день начала приема документов под помещением комиссии появилось огромное количество людей, работники ВККС физически не успевали регистрировать кандидатов, и люди были вынуждены буквально ночевать под зданием комиссии. Кандидат рассказал, что удачно прошел первый тур отбора. Во время решения заданий второго тура по условиям конкурса кандидатам разрешено было пользоваться учебниками и их заверили, что пособия будут предоставлены в свободное пользование. Однако, отметил Ж.ЗАПРУТА, никаких учебников не было, ему пришлось срочно покупать их самостоятельно.

Как сказал кандидат, после второго тура всех участников, кто успешно его преодолел, заверили, что “вы уже практически стали судьями”. Однако впоследствии руководство ВККС заявило, что проведет проверку определенной негативной информации в отношении ряда кандидатов. Ж.ЗАПРУТА сказал, что среди других кандидатов его также вызывали на собеседование по этим вопросам, однако он отказался приехать, поскольку, по его словам, правила проведения конкурса на должность судьи не предусматривают никаких подобных собеседований. Он отметил, что вскоре после его отказа прибыть на собеседование его кандидатура была снята с конкурса. В связи с этим Ж.ЗАПРУТА вновь обратился в ВАСУ с просьбой признать незаконным это решение ВККС.

Он объяснил, что законодательство Украины определяет исключительный перечень критериев, которым должен отвечать кандидат на должность судьи впервые. Ж.ЗАПРУТА сказал, что среди этих положений нет пунктов, которые бы определяли “какую-то негативную информацию о кандидате” в качестве основания для его недопущения или снятия с конкурса. Он добавил, что обратился к председателю парламентского Комитета по вопросам правосудия Сергею КИВАЛОВУ, руководителю Главного управления по вопросам судебной реформы и судоустройства Администрации Президента Андрею ПОРТНОВУ, руководителю проекта Агентства США по международному развитию (USAID) «Украина: верховенство правая» Девизу ОНА, руководителям Представительства Европейской комиссии в Украине с просьбой “на моем примере рассмотреть ситуацию ... с субъективным подходом во время конкурса на должность судьи”. Ж.ЗАПРУТА высказал предположение, что руководство ВККС в обход установленной процедуры пытается держать под своим контролем процесс отбора судей, чтобы на эти должности попали лояльные к ним люди и, напротив, не были назначены те, кто высказывает какую-либо критику. “Если члены ВККС захотят, чтобы конкретный человек не стал судьей, он им никогда не станет”, – сказал кандидат.

В то же время, отвечая на вопрос журналистов, какую именно “негативную информацию” о нем имели в виду, Ж.ЗАПРУТА сказал, что его обвинили в “дискредитации себя в обществе”, а также в “политической заангажированности”. Он уточнил, что в 1990-х годах работал в органах внутренних дел. По информации некоторых информационных ресурсов, Ж.ЗАПРУТА во время службы в крымской милиции имел два дисциплинарных взыскания, и в результате был уволен. После этого, по словам кандидата на должность судьи, он работал в коммерческих структурах, а позже начал заниматься, по его словам, “адвокатской и правозащитной деятельности”. Что касается обвинений в политической заангажированности, то, по его мнению, имеется в виду его критика в адрес деятельности Партии регионов в Крыму. Ж.ЗАПРУТА высказал предположение, что это могло стать одним из мотивов снятия его кандидатуры с конкурса на должность судьи.