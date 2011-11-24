В Киеве на День Независимости пройдет Всеукраинский парад писанок и вышиванок

Киев. 24 ноября. УНИАН. В Киеве на День Независимости в 2012 году состоится Всеукраинский парад писанок и вышиванок, созданных народными мастерами разных регионов Украины.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил председатель Организационного комитета мероприятия Игорь ДОБРУЦКИЙ, который представлял одного из организаторов мероприятия – общественное объединение “Столичные инициативы”. Участие в проекте также принимает “Країна мрій”.

По словам И.ДОБРУЦКОГО, на сегодняшний день завершился первый, подготовительный, этап Парада, который продолжался 2 месяца. За это время организаторы преодолели 14 тыс. км дорог по всей Украине, чтобы договориться с регионами об участии в мероприятии.

“24 города дали свое согласие на участие во Всеукраинском параде вышиванок. Это и Луцк, Винница, Ривне, Кировоград, Тернополь, Донецк.... И мы предварительно, за 9 месяцев до 24 августа, хотим начать подготовку и показать, как могут массовые мероприятия претворяться в жизнь именно в Украине, как воплощалась, например, “Країна мрій”, - отметил И.ДОБРУЦКИЙ.

Он также выразил мнение, что большой проект нужно делать вместе, и поэтому к участию в его подготовке и проведении были приглашены Олег СКРИПКА, Ольга СУМСКАЯ, Юрий РЫБЧИНСКИЙ, Нина МАТВИЕНКО и братья КАПРАНОВЫ.

На сегодняшний день уже работает официальный сайт “Парада вышиванок”, где размещена вся информация о мероприятии и на котором можно оставить свои предложения и идеи (www.parad-vyshyvanok.com.ua).

Лозунг мероприятия “Колорит у єдності” (“Колорит в единстве”). Организаторы предполагают, что действо, которое состоится на Крещатике, станет уникальным народным карнавалом. По Крещатику провезут десятки огромных “диво-писанок”, разрисованных руками украинских мастеров с сохранением колорита региона. Команды городов будут выходить со своей презентацией, танцевальным коллективом, духовым оркестром, символикой города и писанкой на телеге. Каждая писанка, заготовки которых уже изготовляются по спецзаказу, будет почти 4 метра в высоту и 2,6 метра в диаметре, весом 58 кг.

С 15 марта 2012 года каждый город-участник начнет региональный конкурс на лучший вариант оформления “диво-писанки”, который будет представлен в столице на всеукраинском параде. 15 апреля, на Пасху, в каждом областном центре состоится праздничная установка писанки-победительницы на временную экспозицию. А уже после того, как отобранные писанки продемонстрируют во время праздничного шествия в Киеве, их доставят на Певческое поле, где и определят победителя Всеукраинского парада. Потом писанки отправят на постоянную экспозицию в Музей народного творчества и быта в Пирогово.

Как сообщил И.ДОБРУЦКИЙ, регион, который создаст самое эффектное представление, получит денежный приз – 100 тыс. грн. и переходную награду – “Золотую писанку”.

Председатель художественного совета мероприятия О.СКРИПКА, в свою очередь, отметил, что это уже четвертый Парад вышиванок, который они готовят вместе с И.ДОБРУЦКИМ.

“Я горжусь, что такая инициатива приобретает сейчас такие серьезные формы. В этом году активность людей, которые к нам присоединились, показала, что людям это очень интересно. Это золотая идея, которую просто нужно теперь администрировать. Нашей стране не хватает такой административной инициативы. Но она появилась в лице господина Игоря. А уже мы – артисты, художники предложим те формы, которые, мы считаем, будут работать”, - сказал О.СКРИПКА.

О.СУМСКАЯ отметила, что считает такое творческое мероприятие “неоценимой и эксклюзивной” акцией, потому что ничто не может сравниться с ней по аполитичности. “Именно украинскость во всем наполнении этой акции”, - подчеркнула актриса, добавив, что охотно присоединилась к проекту.