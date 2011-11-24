Студенты аграрных вузов призывают Табачника отказаться от планов передать их заведения от МинАП в Минобразования

Киев. 24 ноября. УНИАН. Студенты аграрных высших учебных заведений призывают министра образования и науки, молодежи и спорта Дмитрия ТАБАЧНИКА отказаться от планов передать их заведения из подчинения Министерства аграрной политики и продовольствия в министерство, которое он возглавляет.

Как сообщила сегодня на пресс-конференции в УНИАН представительница Полтавской государственной аграрной академии Татьяна БАРДИНА, студентам стало известно о том, что Минобразования подготовило проект приказа о передаче аграрных вузов от МинАП в Минобразования.

“Нас хотят, как какую-то вещь, из одного кармана в другой передать от одного министерства в другому”, – сказала студентка. Она отметила, что студенты выступают против такого решения. Т.БАРДИНА подчеркнула, что аграрное образование является образцом отраслевого образования Украины, и студенты не хотят, чтобы их силой отрывали от профильного государственного ведомства. “Мы не являемся вещью, мы не являемся товаром”, – сказала она.

Представитель Житомирского национального агроэкологического университета Иван МАРТЫНЧУК сказал, что в Украине насчитывается около 250 тыс. студентов учебных заведений аграрного направления. По его словам, чтобы оградить их права, активисты решили организовать движение защиты аграрного образования “Серп и молодежь”.

Он сказал, что на сегодняшний день уже собраны более 100 тыс. подписей в поддержку требований студентов, и до конца дня они будут переданы в Администрацию Президента. Студенты просят руководство государства остановить планы Минобразования о передаче образовательных заведений. “Мы убеждены, что Президент не знает об этих планах”, – сказала Т.БАРДИНА.

И.МАРТЫНЧУК объяснил, что перевод аграрных вузов в подчинение Минобразования приведет к “разрыву между теорией и практикой”. По его словам, сейчас студенты-аграрии имеют возможность регулярно проходить практику на предприятиях АПК, параллельно с учебой получая навыки, необходимые для их дальнейшей работы. Также, отметил И.МАРТЫНЧУК, сейчас студенты обеспечены возможностью стажировки на аграрных предприятиях других стран. Студенты считают, что после потери подчинения МинАП они могут быть лишены этих и других возможностей.