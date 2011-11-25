Открытие самого большого супермаркета «ЭКО-маркет» в Чернигове

26 ноября 2011 г. cостоится открытие нового супермаркета «ЭКО-маркет» гипер-формата в Чернигове. Магазин разместился на Кольцевой дороге, возле строительного супермаркета «Эпицентр». Этот маркет станет для сети 82-м в Украине и 4-м в Чернигове.

Новый «ЭКО-маркет» в Чернигове станет самым большим на сегодняшний день супермаркетом в Сети. Торговая площадь нового магазина гипер-формата составляет 3300 м. кв. Основными преимуществами нового маркета станут низкие цены и грандиозный выбор товара. В ассортименте представлено более 15 000 товарных единиц.

Добраться в новый «ЭКО-маркет» можно будет на бесплатной маршрутке, которая каждые полчаса будет курсировать от Центрального рынка без остановок и без выходных.

Новый «ЭКО-маркет» станет хорошей альтернативой рынку. Например, под овощи и фрукты отведено 300 квадратных метров. Оборудование для этой зоны было специально изготовлено под заказ. Планируются ежедневные поставки свежего товара.

В новом «ЭКО-маркете» в Чернигове будет работать пять собственных производств – цех мясной разделки, гриль на 48 курей, цех по производству кондитерских изделий, в том числе тортов, большая пекарня, под продажу живой рыбы оборудованы два аквариума общей вместимостью более 3000 л. Также в новом супермаркете будет представлен большой ассортимент охлажденной рыбы на ледовом столе.

Мясо в собственный мясной цех магазина поставляется полутушами из фермерских хозяйства Украины, разделка происходит непосредственно на месте, что обеспечивает низкие цены и гарантирует свежесть.

Ассортимент пекарни предполагает более 10 видов багетов, а также будет выпекаться всевозможная сдоба и хлеба.

Традиционно для «ЭКО-маркета», в торговом зале будет представлен широчайший выбор товаров на развес: крупы и сахар, конфеты и печенье от ведущих производителей кондитерских изделий.

Впервые в Чернигове в «ЭКО-маркете» появится кондитерский цех, где будут выпекать печенье, пирожные, а главное – торты. От самых популярных, таких как «Наполеон» или «Сметанник» по фирменным рецептам, до тортов под заказ к торжественным событиям.

В «ЭКО-маркете» гипер-формата в Чернигове будет представлен широкий выбор черниговских брендов. Например, весовые молочные продукты от замечательной торговой марки «Чернігівська спокуса». Все бренды, которые знают и любят черниговцы, обязательно будут представлены в нашем ассортименте.

Праздник в честь открытия нового большого ЭКО-маркета пройдет в субботу 26 ноября. Первые 500 покупателей, которые сделают покупки на сумму от 150 грн., получат гарантированные подарки – продуктовые наборы. Также каждый час с 12:00 будут происходить розыгрыши ценных подарков среди покупателей: ноутбуков, микроволновой печи, пылесоса и главного приза – LCD-телевизора.

Специально для посетителей с детьми пройдет «Семейная олимпиада» с веселыми клоунами. Среди маленьких гостей праздника открытия «ЭКО-маркета» разыграют 5 детских велосипедов и другие ценные подарки.

Главным подарком посетителям праздника по поводу открытия нового «ЭКО-маркета» в пригороде Чернигова станет грандиозный концерт известного украинского исполнителя Василия Бондарчука, который исполнит свои самые известные хиты: «Серебром», «Нежная» и многие другие. Живой звук и невероятная шоу-программа подарят незабываемые впечатления всем присутствующим.

Информационная справка:

На сегодняшний день сеть «ЭКО-маркет» насчитывает 82 супермаркета в 25 городах Украины. В сети представлены продукты питания, бытовая химия, товары первой необходимости. Также имеется свое производство – пекарни, кулинарные и мясные цеха, в некоторых магазинах есть собственное кондитерское производство. В компании «ЭКО» работает более 7000 сотрудников. Официальный слоган компании отражает ее основную концепцию «ЭКО-маркет – экономный супермаркет!».