Украина в 2012 году перейдет ко второй фазе ПДВЛ с ЕС в случае соблюдения рекомендаций и принятия необходимых законов - представитель МИД

Киев. 25 ноября. УНИАН. Украина будет иметь все основания для перехода в следующем году ко второй имплементационной фазе выполнения Плана действий по визовой либерализации между Украиной и Европейским Союзом в случае соблюдения высказанных экспертами рекомендаций и после принятия необходимых законов.

Об этом директор Департамента Европейского Союза Министерства иностранных дел Украины Всеволод ЧЕНЦОВ сообщил на пресс-конференции в агентстве УНИАН, посвященной годовщине предоставления Украине Плана действий по визовой либерализации Украина-ЕС (ПДВЛ).

По его словам, Евросоюз обращает внимание на необходимость дополнительных усилий в таких областях, как принятие законодательства в сфере борьбы с коррупцией и предотвращения проявлений дискриминации.

«Здесь речь идет о принятии так называемого “горизонтального закона”, но мы дальше проводим обсуждение с нашими коллегами из ЕС относительно целесообразности принятия такого акта, ведь в законодательстве Украины существуют соответствующие нормы, которые касаются борьбы с дискриминацией в любых ее проявлениях», - уточнил В.ЧЕНЦОВ.

При этом он отметил, что европейская сторона обращает внимание на необходимость учета в законодательстве Украины отдельных элементов, которые должным образом не зафиксированы.

В.ЧЕНЦОВ сообщил, что на сегодняшний день с ЕС достигнуто четкое понимание, что “мы не оперируем вопросами времени, а концентрируемся на качестве выполнения критериев, которые определены в Плане действий”.

По его словам, “в работе над проектом соглашения об ассоциации, куда включены соответствующие положения о введении безвизового режима, нам удалось убедить наших коллег из ЕС о нецелесообразности ссылок на долгосрочный характер введения безвизового режима”.

Научный директор Института Евро-Атлантического сотрудничества Александр СУШКО отметил, что, по оптимистическим прогнозам, первая фаза (законодательно-планировочная) Плана действий по визовой либерализации между Украиной и ЕС может быть выполнена к середине 2012 года, а по консервативным прогнозам - до конца 2012 года.

Он отметил, что самым проблемным является первый блок ПДВЛ «Безопасность документов», поскольку Президент Украины ветировал профильный закон “О документах, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины” из-за ряда проблемных норм.

По словам А.СУШКО, по второму блоку Плана действий “Нелегальная миграция, включая реадмиссию” “достигнут существенный прогресс, ведь по этому направлению принято наибольшее количество законов и подзаконных актов, которые преимущественно отвечают стандартам соответствующих международных конвенций, в частности, касающихся прав беженцев и искателей убежища”.

Также А.СУШКО сообщил, что по третьему блоку “Общественный порядок и безопасность” законодательное регулирование антикоррупционной политики “продолжает оставаться несовершенным”.

Кроме того, научный директор Института Евро-Атлантичного сотрудничества отметил, что по четвертому блоку “Фундаментальные права и внешние сношения” “зафиксирован умеренный прогресс, поскольку проблемой здесь остается вопрос действенных антидискриминационных норм”.

В свою очередь, президент Международного правозащитного центра “Ла-Страда Украина” Екатерина ЛЕВЧЕНКО отметила, что, несмотря на принятие закона о противодействии торговле людьми, правительство до сих пор не утвердило ряд подзаконных актов, необходимых для полноценной реализации этого закона. Она отметила, что меры по предоставлению помощи потерпевшим от торговли людьми хорошо выписаны в законе, но государство не предусматривает их финансирования. Также, по словам Е.ЛЕВЧЕНКО, достаточно проблемным является вопрос о предоставлении статуса лицу, потерпевшему от торговли людьми, поскольку на сегодняшний день в Украине не приняты подзаконные акты, которые бы четко нормировали этот статус.

Председатель совета Украинского независимого центра политических исследований Юлия ТИЩЕНКО отметила, что законодательство в сфере противодействия дискриминации в Украине находится на стадии разработки. По ее словам, сегодня “в Украине, мягко говоря, не существует адекватного законодательства относительно соответствующих норм и противодействий дискриминации и возможности защиты от дискриминации разных слоев меньшинств”. Ю.ТИЩЕНКО подчеркнула, что в этом направлении органы власти должны провести серьезную работу.

Руководитель общественной инициативы “Европа без барьеров” Ирина СУШКО сообщила, что на сайте этой организации будет обнародован рейтинг государственных учреждений, которые принимают участие в процессе выполнения ПДВЛ, чтобы общественность могла увидеть, как ведомства выполняют критерии плана. Она отметила, что проект будет реализоваться в тесном сотрудничестве с PASOS (Ассоциация политики за открытое общество) и Международного фонда “Возрождение”.

Как сообщал УНИАН, Украина получила План действий по либерализации визового режима на саммите Украина-ЕС, который состоялся 22 ноября 2010 года. План действий состоит из двух фаз: законодательной работы (принятие необходимых норм) и имплементации этих норм. Выполнение Плана создаст условия для введения безвизового режима для украинских граждан.