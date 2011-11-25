Мониторинг исполнения правоохранителями должностных обязанностей выявил множество нарушений в их работе - общественная организация

Киев. 25 ноября. УНИАН. Мониторинг исполнения представителями правоохранительных органов их должностных обязанностей выявил множество нарушений в их работе.

Об этом сегодня во время пресс-конференции в УНИАН сообщил исполнительный директор Ассоциации украинских мониторов соблюдения прав человека в деятельности правоохранительных органов Вадим ПИВОВАРОВ.

Он сообщил, что с 7 по 21 ноября, украинская милиция находилась под пристальным наблюдением общественности. По его словам, к мониторингу приобщилось 300 активистов из 60 общественных организаций из разных регионов Украины. По словам В.ПИВОВАРОВА, мониторинг проводился в дежурных частях милиции, патрульных службах, ГАИ, участковых инспекторов. “Уже ни для кого не секрет, что нарушения прав человека со стороны милиции в Украине случаются все чаще и с каждым годом их количество только увеличивается”, - сказал он. В.ПИВОВАРОВ отметил, что такую ситуацию нужно менять и без общественного влияния реформирование правоохранительных органов невозможно. По его словам, мониторинг показал, что большинство участковых инспекторов являются воспитанными работниками, однако большинство граждан не знают, кто является их участковым. “Участковые загружены другими функциональными обязанностями - их не видно и не слышно. В большинстве случаев у участковых отсутствуют информационные письма о графике приема милицейского начальства, не выполнялись графики приема граждан и т.п.”, - сказал В.ПИВОВАРОВ. Что касается работников ГАИ, то, по словам В.ПИВОВАРОВА, наиболее распространенные нарушения в их работе - незаконная остановка средств передвижения, долгое ожидание водителей на проверку ГАИ в случае остановки, незаконное изъятие транспортных средств.

В свою очередь эксперт Ассоциации Владимир БАТЧАЕВ отметил, что мониторинг засвидетельствовал, что милиция не готова к качественному обслуживанию граждан Украины в дежурных милицейских участках. В частности, сказал он, в участках отсутствуют пандусы для инвалидов, книги жалоб и предложений и т.п. Кроме того, отметил он, практика показала, что не каждый гражданин может беспрепятственно попасть в участок, чтобы получить необходимую информацию. “В очень многих милицейских участках установлены пропускные пункты, кодовые замки”, - сказал В.БАТЧАЕВ. Также, отметил он, очень часто бывали случаи, что работники милиции не фиксируют граждан, которые находятся в милиции. “Если человек не зафиксирован, то он скорее других может стать жертвой насилия”, - сказал В.БАТЧАЕВ. Кроме того, очень часто у милиционеров отсутствуют бейджи с полной информацией о них, а в участках отсутствуют аптечки, нарушается порядок регистрации жалоб граждан. “Когда жалобы регистрируются, то работники милиции должны выдавать талон-сообщение, однако очень часто такие талоны не выдавались”, - сказал он. Что касается работников патрульной службы, то, по словам В.БАТЧАЕВА, главной проблемой является низкий уровень общения, отсутствие у них при себе бланков протоколов об административных правонарушениях.

Со своей стороны руководитель бюро журналистских расследований “Свидомо” Егор СОБОЛЕВ сказал, что по приглашению активистов компании мониторинга он взял видеокамеру и вышел на рейд в Киеве По его словам, такие рейды очень интересны и полезны. “Это очень полезно и для милиционеров. Они меняются. Когда к ним подходят обычные на вид граждане, начинают ссылаться на инструкции и статьи закона, то реакция от “дяденька, отпусти” до очень европейского поведения”, - сказал Е.СОБОЛЕВ. Журналист считает, что чем больше граждан будут обращаться в милицию, тем сложнее им будет уклоняться от исполнения своих обязанностей.