Правозащитники призывают украинскую власть официально отреагировать на заключение их белорусского коллеги Беляцкого

Киев. 25 ноября. УНИАН. Представитель Центра гражданских свобод (Украина), представитель Комитета международного контроля за ситуацией с правами человека в Беларуси Александра МАТВИЙЧУК призывает Украину дать официальную оценку ситуации с политическими преследованиями оппозиционеров в Беларуси и в связи с осуждением к 4,5 годам лишения свободы белорусского правозащитника Алеся БЕЛЯЦКОГО.

Об этом правозащитница заявила сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

А.МАТВИЙЧУК отметила, что организации-члены Комитета международного контроля за ситуацией с правами человека в Беларуси еще вчера инициировали исключение Беларуси из ОБСЕ.

“После принятия согласованного решения Комитета, в случае согласия всех членов, мы будем смотреть и рассматривать этот процесс исключения”, - объяснила правозащитница.

При этом А.МАТВИЙЧУК заметила, что в состав Комитета входит более 40 правозащитных организаций из 11 стран-членов ОБСЕ.

А.МАТВИЙЧУК подчеркнула, что правозащитники, которые вчера выступили с инициативой относительно Беларуси, считают решение суда по делу А.БЕЛЯЦКОГО немотивированным и политическим, при вынесении которого были проигнорированы все аргументы защиты.

Она также напомнила, что в июне с.г. состоялось заседание Комитета международного контроля за ситуацией с правами человека в Белорусии, на котором, в частности, были рассмотрены события в стране 19 декабря 2010 г. – в день проведения президентских выборов.

“Тогда были подготовлены рекомендации к органам власти с требованием и просьбой осуществить определенный ряд действий. Ничего, к сожалению, не было сделано...”, - констатировала правозащитница.

В то же время, по ее словам, определенные тенденции преследований общественных активистов уже наблюдаются в Украине.

“В понедельник, 21 ноября, когда мы презентовали отчет о политических преследованиях в Украине, в то же время приблизительно, когда призывали власть Украины выразить свою официальную позицию к событиям, происходящим в Беларуси, чтобы мы были обезопасены, что она осуждает такую практику, Симферопольский суд рассматривал дело общественного активиста Сергея ВЕСЕЛОВСКОГО, который был наказан за организацию антиправительственного несанкционированного митинга на площади Ленина, за молчаливое сидение на лестнице дома Совета министров АРК... То есть, не совсем кстати сравнивать Украину с Беларусью, но определенные тенденции мы уже видим”, - сказала А.МАТВИЙЧУК.

Присутствующий на пресс-конференции представитель Харьковской правозащитной группы Василий ОВСИЕНКО отметил, что заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе от 1 августа 1975 года предусматривал, что “выявление фактов преследования людей за убеждение отныне будет вызывать юридически обоснованные претензии других сторон и больше не трактоваться как вмешательство во внутренние дела страны”. Таким образом, подчеркнул он, вопрос соблюдения прав человека не является внутренним делом каждой страны.

“Права человека универсальны и всемирны. И каждый гражданин должен выступать в защиту тех, кого преследуют за убеждение в любой другой стране... Если Государство Украина не отреагирует на факты нарушений прав человека в Беларуси, то оно становится нарушителем Хельсинского процесса”, - заявил В.ОВСИЕНКО.

А.МАТВИЙЧУК также сообщила, что одна из международных правозащитных сетей просит ООН возобновить специального докладчика по Беларуси. При этом она отметила, что на Беларусь могут повлиять только ООН и ОБСЕ.

“Следовательно, мы ожидаем официальный ответ Киева, ответ представителей гражданского общества в связи с тотальным нарушением прав человека, и в том числе на инициативу Комитета международного контроля за правами человека в Беларуси, который мы пытались представить вчера”, - сказала А.МАТВИЙЧУК.

Как сообщал УНИАН, 24 ноября суд Первомайского района Минска приговорил вице-президента Международной федерации по правам человека, руководителя закрытого белорусской властью правозащитного центра «Весна» А.БЕЛЯЦКОГО к 4,5 годам лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества. Правозащитник признан виновным согласно ч.2 ст.243 Уголовного кодекса Беларуси (укрывательство доходов в особо крупном размере). Доводы защиты о том, что средства, которые перечисляются на банковские счета А.БЕЛЯЦКОГО в Литве и Польше, не были его личным доходом, а использовались для правозащитной деятельности, суд признал необоснованными.