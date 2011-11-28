Эксперты считают Багирова, Карпачеву и Захарова самыми активными среди украинских правозащитников

Киев. 28 ноября. УНИАН. Эксперты считают руководителя организации «Международная Лига защиты прав граждан Украины» Эдуарда БАГИРОВА, Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Нину КАРПАЧЕВУ и председателя Харьковской правозащитной группы Евгения ЗАХАРОВА самыми активными среди украинских правозащитников.

Об этом социолог, преподаватель кафедры психологии Национального педагогического университета имени М.П.Драгоманова Инна МАНЬКО сообщила сегодня на пресс-конференции в УНИАН, рассказывая о результатах экспертного опроса “Правозащитная деятельность в Украине: проблемы и перспективы”, проведенного Украинским социологическим форумом.

Она отметила, что в рамках опроса на вопрос относительно актуальности проблемы правозащитной деятельности в Украине, 86% экспертов отметили, что это очень актуальная проблема.

Среди факторов, которые препятствуют развитию правовой защиты в Украине, большинство опрошенных (35%) назвали низкий уровень правового сознания значительной части населения.

По словам И.МАНЬКО, по мнению 35% опрошенных экспертов, чаще всего в Украине чиновники нарушают гражданские и личные права людей. 17% респондентов считают, что чаще всего в государстве нарушаются права заключенных, 15% - социальные права, 13% - политические, 12% - экономические, нарушение культурных и языковых прав отметили 8% опрошенных экспертов.

Относительно количества влиятельных правозащитных организаций, которые имеют свои представительства в регионах Украины и за рубежом, мнения экспертов разделились таким образом: 27% экспертов отметили, что таких организаций около пяти, 18% - около 10, 15% - около 30 и 9% - около 20.

“Эксперты в целом негативно оценили текущую деятельность правозащитных организаций в Украине. Подавляющее большинство экспертов – 45% - считают, что такая деятельность “может активизироваться лишь на фоне резонансного нарушения прав”, – отметила И.МАНЬКО.

В рамках исследования был составлен рейтинг правозащитных организаций. 10 организаций, которые попали в рейтинг, выбирались на основании количества упоминаний об их деятельности на протяжении последних пяти лет в печатных и электронных СМИ.

Согласно результатам исследования, наиболее активно права человека отстаивает офис Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, далее идут Харьковская правозащитная группа, Украинский Хельсинский союз по правам человека, Союз юристов Украины, Международная Лига защиты прав граждан Украины, Винницкая правозащитная группа, Комитет защиты прав человека, Комитет избирателей Украины, Международный женский правозащитный центр “Ла Страда - Украина” и международная общественная организация «Международное общество прав человека – Украинская секция».

В рейтинге самых активных украинских правозащитников ведущие позиции занимают Э.БАГИРОВ, Н.КАРПАЧЕВА и Е.ЗАХАРОВ. Далее по уровню влиятельности идут Семен ГЛУЗМАН, Дмитрий ГРОЙСМАН, Владимир ЯВОРСКИЙ, Андрей СУХОРУКОВ, Владимир ЧЕМЕРИС, Игорь ДАНИЛОВ, Василий ОВСИЕНКО и Ольга ЦУКАНОВА.

Кроме того, по данным исследования, интернет и телевидение больше всего среди других СМИ уделяют внимание проблемам правозащиты: 41 и 26% соответственно.

По мнению экспертов, отсутствие государственной поддержки и финансирования является значительной проблемой для правозащитной деятельности в Украине. При этом финансовую поддержку украинских правозащитников со стороны зарубежных грантовых программ эксперты оценивают “положительно” или “скорее положительно”.

Прогнозируя основные тенденции развития правозащитного движения в современной Украине, большинство экспертов сошлись на том, что правозащитное движение будет иметь перспективы лишь при условии европейского выбора страны; на фоне кризиса демократии будет происходить рост количества правозащитных организаций и политизация правозащитного движения; власть будет пытаться дискредитировать правозащитников и давить и них; правозащитная деятельность будет сопровождаться громкими скандалами; увеличится зависимость правозащитных организаций от иностранных и международных спонсоров, а также - в период избирательных гонок - от отечественных политиков.

“Все, что происходит в сфере защиты прав и основных свобод человека и гражданина, то, что сегодня происходит, – это не является чем-то новым для Украины. Все годы Независимости нашего государства идет постоянное наступление на права человека”, – заявил общественный и политический деятель, народный депутат Украины ІІІ, IV, V созывов, дипломат Геннадий УДОВЕНКО и отметил безразличное отношение страны к правозащитным организациям.

Он подчеркнул, что сейчас нарушения прав человека в Украине особенно заметны. “Первое – это запрет отметить День Свободы на Майдане Незалежности”, – отметил Г.УДОВЕНКО и напомнил, что статьей 39 Конституции Украины предусмотрено, что граждане имеют право собираться свободно, без оружия, на митинги, демонстрации, пикетирования.

Экспертный опрос “Правозащитная деятельность в Украине: проблемы и перспективы” проводился по очно-заочной методике с 10 по 24 ноября. В нем приняли участие 35 экспертов: народные депутаты Украины, общественные и политические деятели, судьи, служащие, адвокаты, журналисты, правоохранители и предприниматели.