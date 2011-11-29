Жители домов переплачивают за коммунальные услуги из-за превышения частными ЖЭКами своих полномочий — эксперты

Киев. 29 ноября. УНИАН. В Украине жители домов переплачивают за жилищно-коммунальные услуги в результате превышения своих полномочий недобросовестными частными жилищно-эксплуатационными организациями.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщила директор управленческой компании Союза владельцев жилья Украины Ольга ПАЛЬЧИКОВА-КОЗУБ.

По ее словам, среди основных проблем, с которыми сталкиваются как объединения совладельцев многоквартирных домов (ОСМД), жилищно-строительные кооперативы (ЖСК), так и непосредственно жители домов, - неправомерные начисления частными эксплуатационными организациями за жилищно-коммунальные услуги, особенно в случаях, когда в домах и квартирах отсутствуют приборы учета тепла и воды.

«Мы столкнулись с рядом проблем, которые невозможно решить, если это не будет закреплено на законодательном уровне. Очень большие проблемы у нас с поставщиками коммунальных услуг, с монополистами. По состоянию на сегодня, очень много вопросов юридического характера относительно возмещения разницы в тарифах, относительно начислений, эксплуатации домовых и придомовых сетей», - сказала директор компании.

О.ПАЛЬЧИКОВА-КОЗУБ отметила, что ОСМД сталкиваются с трудностями при передаче жилых домов на их баланс, а также в процессе создания объединений.

По словам директора компании, среди самых распространенных проблем, с которыми сталкиваются ЖСК и ОСМД, — отсутствие специалистов по юридическому, бухгалтерскому и техническому сопровождению, а консультации по этим вопросам очень дорогостоящие.

В свою очередь руководитель киевского офиса Всеукраинской общественной организации «Ассоциация помощи пострадавшим инвесторам» Татьяна ЯКОВЕНКО акцентировала внимание на проблеме навязывания застройщиками созданных ими эксплуатационных организаций на этапе покупки жилья в новостройках.

Она отметила, что проект «Защита прав собственников квартир в договорных отношениях с частными эксплуатирующими организациями» проводится ассоциацией с февраля 2011 года, благодаря финансовой поддержке международного фонда «Відродження».

По оценкам ассоциации, убытки владельцев квартир в Киеве вследствие переплат за жилищно-коммунальные услуги, начисленные недобросовестными частными ЖЭО, являются одними из самых крупных в Украине. В то же время она затруднилась оценить размер убытков, понесенных жителями домов в результате переплат за коммунальные услуги.

По данным Т.ЯКОВЕНКО, в Киеве функционирует более 95 частных эксплуатационных организаций.