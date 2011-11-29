В ПХЛ верят, что при поддержке большого бизнеса хоккей может стать спортом №1 в Украине

Киев. 29 ноября. УНИАН. В Профессиональной хоккейной лиге (ПХЛ) верят, что при поддержке большого бизнеса хоккей может спортом №1 в Украине.

Такое убеждение генеральный директор ПХЛ Юрий ЗАГОРОДНИЙ высказал сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Он также сообщил о результатах половины матчей очередного чемпионата Украины по хоккею и первого чемпионата ПХЛ сезона 2011/2012, стартовавшего 15 сентября с г.

По словам Ю.ЗАГОРОДНЕГО, немногие верили, что в Украине, в сложных экономических условиях, возможно полноценное существование и развитие профессионального хоккея, поскольку в отличие от футбола или баскетбола этот вид спорта нуждается в определенной материальной базе и специальных условиях. Ю.ЗАГОРОДНИЙ подчеркнул, что на сегодняшний день генеральным партнером внутреннего чемпионата выступила сеть строительных супермаркетов “Эпицентр”, руководство которого изъявило желание вкладывать средства в развитие отечественного хоккея и помочь становлению чемпионата ПХЛ.

“Это очень хорошо, что к хоккею лицом поворачивался большой бизнес. А с победой “Донбасса” бизнес еще больше будет поворачивался к хоккею, и общая работа всех, кто заинтересован в развитии этого вида спорта вместе с бизнесом, приведет к тому, что украинский хоккей будет развиваться. И я глубоко убежден, что не за горами то время, когда хоккей станет спортом №1 в Украине”, - подчеркнул Ю.ЗАГОРОДНИЙ.

Он проинформировал, что по состоянию на 29 ноября с.г. прошли три круга чемпионата Украины из шести запланированных, то есть сыграна половина матчей – 75. В этих матчах заброшено в целом 567 шайб, или в среднем 6,7 шайбы за одну игру. Матчи посетили более 57 тыс. зрителей. По словам Ю.ЗАГОРОДНЕГО, если в начале чемпионата матчи посещали в среднем около 300 зрителей, то сегодня - 675, то есть показатель посещаемости также растет. Это свидетельствует о росте интереса украинцев к хоккею.

Гендиректор Профессиональной хоккейной лиги также сообщил, что на сегодняшний день в чемпионате ПХЛ играют 225 игроков, из них 150 - граждане Украины, 75 – легионеры. Больше всего легионеров - из России (40), из Беларуси (32), а также по одному из Латвии, Литвы, США.

По словам Ю.ЗАГОРОДНЕГО, во время проведения чемпионата ПХЛ также достигнута договоренность о партнерстве с компаниями «Хюндай» и «Конти».

“Это основные спонсоры на сегодняшний день, с которыми работает ПХЛ. Но мы эту работу не забрасываем, продолжаем, потому что чем больше будет привлечено инвестиций в хоккей, от этого будет он развиваться...”, - сказал гендиректор ПХЛ.

По его словам, средства необходимы на обустройство ледовых арен, на популяризацию хоккея, на улучшение подготовки спортсменов и на контракты с легионерами, что сделает матчи более яркими и зрелищными.

Вместе с тем Ю.ЗАГОРОДНИЙ обратил внимание, что уже сегодня хоккейные матчи проходят в “серьезной и очень ожесточенной борьбе”, а за время проведения чемпионатов уровень игры каждой команды повысился. “И то, что в Украину начинают приезжать высококлассные игроки из России, Беларуси – это также шаг в развитии нашего хоккея”, - подчеркнул руководитель ПХЛ.

По его убеждению, в дальнейшем матчи чемпионата будут становиться все интереснее и до Нового года в них будут принимать участие еще больше известных игроков-легионеров.

Ю.ЗАГОРОДНИЙ прогнозирует, что интерес к хоккею в Украине будет расти.

Во время пресс-конференции было объявлено о начале творческого конкурса среди сторонников хоккея “Я люблю хоккей”, который будет продолжаться с 15 декабря по 1 марта. По результатам конкурса определят победителей в пяти номинациях: «Фото» (будут рассматриваться любые авторские оригинальные кадры, посвященные игре в хоккей); «Видео» (ролики, в которых отражено личное участие или же наблюдение автора за хоккейной жизнью); «Рисунок» (рисунок или графическая работа на тему “Я люблю хоккей”); «Объект» (объемно-пространственная композиция на тему хоккея: скульптура, инсталляция, изделие из любого материала) и «Литературная композиция» (стихотворение или эссе).

Среди призов – клюшки с автографами хоккеистов ПХЛ, спортивная форма, коньки, абонементы на матчи команд ПХЛ. Также победителям конкурса планируется вручить приз командных симпатий – каждая команда лиги вручит собственный эксклюзивный приз автору работы в любой из номинаций, которая понравится игрокам. Работы победителей будут представлены на сайте ПХЛ.