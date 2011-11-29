Рыбачук считает невозможным парафирование Соглашения об ассоциации на саммите Украина-ЕС 19 декабря

Киев. 29 ноября. УНИАН. Председатель правления общественной организации "Центр UA" Олег РЫБАЧУК считает невозможным парафирование Соглашения об ассоциации Украины с Европейским Союзом и создания зоны свободной торговли на саммите Украина-ЕС 19 декабря.

Такое мнение О.РЫБАЧУК высказал сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

"Каким бы ни был уровень представительства на этом саммите, парафирования как процесса под телевизионные камеры не будет. Евросоюз это вряд ли допустит, и я не вижу каких-либо оснований, чтобы ситуация изменилась за эти две недели до саммита", - сказал О.РЫБАЧУК.

По его мнению, скорее всего, саммит Украина-ЕС будет носить технический характер. "Если не будет представительства на уровне БАРРОЗУ, БУЗЕКА и Президента Европейского Союза, это будет впервые за многие годы переговоров. Европейский Союз уже потерял доверие к тем знакам, которые подает украинская власть. В Европейском Союзе не привыкли к тому, что можно себя таким образом вести. Если саммит будет, то он будет техническим, а представительство на этом саммите не будет иметь влияния на перспективу парафирования соглашения", - считает он.

О.РЫБАЧУК не исключил, что парафирование соглашения состоится позже, а не во время технического саммита. "Без изменений с демократией и верховенством права этого не будет, но через какое-то время документ может быть парафирован. Но если он будет парафирован, то он может подождать, пока в Украине появится действительно проевропейская власть", - допустил эксперт.

"Если бы не ситуация с правами человека и с верховенством права - базовыми вещами, по которым в Украине идет поражающий откат, мы бы могли говорить, что этот документ мог бы сделать Украину реально приближенной к Европейскому Союзу", - убежден О.РЫБАЧУК.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 29 ноября, директор Департамента информационной политики МИД Олег ВОЛОШИН заявил, что Министерство иностранных дел рассчитывает на высокое политическое представительство европейской стороны на саммите Украина-ЕС 19 декабря.

"Саммит сам по себе означает наличие на нем высшего руководства Украины и Европейского Союза. Безусловно, что на сегодняшний день мы исходим именно из такого понимания, что мероприятие состоится в формате на высшем политическом уровне", - сказал О.ВОЛОШИН.

"МИД активно работает над подготовкой этого саммита, это мероприятие стоит в повестке дня украинского внешнеполитического ведомства и в повестке дня главы государства", - добавил О.ВОЛОШИН.