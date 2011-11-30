ГП «Укрэкоресурсы» начало социальную кампанию по популяризации раздельного сбора отходов

Киев. 30 ноября. УНИАН. Государственное предприятие «Укрэкоресурсы» начало социальную информационно-разъяснительную кампанию по популяризации раздельного сбора отходов «Роздільне сміття – спокійне життя».

Об этом сказал директор ГП «Укрэкоресурсы» Евгений РОМАНЕНКО сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Мы начинаем эту социальную кампанию, поскольку достижение экологической безопасности и внедрение раздельного сбора отходов сейчас в стране является очень актуальным», - отметил он.

По его словам, главная задача информационной кампании – привлечь внимание общественности, и особенно молодежь к проблеме обращения с отходами, и сделать жизнь комфортнее, сохранив при этом экологию.

В рамках социальной кампании в Киеве размещена реклама на лайт-боксах, а также ротируются аудио- и видеоролики. Специально для проведения этой кампании ГП «Укрэкоресурсы» заказало изготовление мультипликационного рекламного ролика.

Партнером социальной рекламной кампании «Роздільне сміття – спокійне життя» в г. Киеве стало ООО «Селтик» (группа компаний Remondis, Германия).

Как отметил на пресс-конференции генеральный директор компании «Ремондис Украина» Штефан КРЕССЕ, компания охотно поддержала ГП «Укрэкоресурсы» в проведении информационно-разъяснительной кампании, поскольку привлечение и участие населения является важнейшим фактором успешной реализации масштабных схем раздельного сбора твердых бытовых отходов.

«Мы не ожидаем мгновенного улучшения наполняемости контейнеров для раздельного сбора ресурсоценных отходов от появления внешней рекламы кампании «Роздільне сміття – спокійне життя». Как показывает опыт Германии или Польши, воспитание и привлечение населения требует много времени и непрерывных усилий. Следовательно, мы и в дальнейшем всячески будем поддерживать такие инициативы», – отметил Ш.КРЕССЕ

Напомним, раздельный сбор бытовых отходов - это сбор бытовых отходов по отдельным компонентам, включая сортировку бытовых отходов, с целью последующей переработки ресурсоценных компонентов (таких как бумага, стекло, полимеры, металл). В среднем ресурсурсоценные компоненты составляют 30-40% содержания мусорного ведра жителя украинских городов. При этом ресурсную ценность для хозяйственного обращения имеют только те отходы, которые были собраны раздельно (то есть отдельно от пищевых).

Раздельный сбор бытовых отходов в Украине внедряется в 130 населенных пунктах. В 8 населенных пунктах работают мусоросортировочные линии.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Укрэкоресурсы» является официальным субъектом хозяйственной деятельности, определенным Кабинетом министров Украины по обеспечению организации системы сбора, заготовки и утилизации использованной тары и упаковочных материалов.

Предприятие на общегосударственном уровне организует систему сбора, заготовки и утилизации отходов и реализует государственную политику в сфере обращения с отходами по созданию общегосударственной системы раздельного сбора.