В Доме кино проходит Киевский международный студенческий кинофестиваль «Пролог»

Киев. 30 ноября. УНИАН. С 28 ноября по 1 декабря в Доме кино Национального союза кинематографистов Украины в рамках празднования 50-летия Института экранных искусств проходит Киевский международный студенческий кинофестиваль «Пролог».

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН кинорежиссер, заслуженный деятель искусств Украины, директор Института экранных искусств Киевского национального университета театра, кино и телевидения им. Карпенка-Карого Василий ВИТЕР.

По его словам, фестиваль проводится уже в 16 раз, начиная с 1986 года.

В рамках фестиваля Институт экранных искусств будет демонстрировать студенческое молодежное кино кафедры режиссуры телевидения и кафедры режиссуры и драматургии.

Также в программе фестиваля - показ фильмов зарубежных киношкол, представители которых приглашены на празднование 50-летия украинского киноинститута: Беларуси, Болгарии, Армении, Грузии, Казахстана, российской школы ВГИКа, Франции.

На 1 декабря запланирована ретроспектива студенческих фильмов выпускников Института экранных искусств.

Вход на мероприятие фестиваля свободный для ценителей экранного искусства.

Ректор КНУТКТ, заслуженный деятель искусств Украины Алексей БЕЗГИН напомнил, что в 1961 году в институте был основан кинофакультет, созданы кафедра кинорежиссуры и кафедра истории и теории кино. В том же году состоялся первый набор студентов на актерский и режиссерский курсы, и среди них были Иван Миколайчук и Бронислав Брондуков.

А.БЕЗГИН сообщил, что за 50 лет на кинофакультете были созданы кафедры операторского мастерства, режиссуры телевидения и звукорежиссуры. В 2006 году кинофакультет получил статус Института экранных искусств.

В.ВИТЕР сообщил, что около 80% выпускников института работают по специальности. «Сегодняшним днем институт жить не может, институт должен заглядывать на шаг вперед. Студенты, которые вооружены профессиональными знаниями, должны изменить в другую сторону состояние кинематографа в Украине», - сказал он.