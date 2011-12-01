СЕГОДНЯ В КИЕВЕ НАЧНЕТСЯ КАННСКИЙ УИК-ЭНД

Сегодня, 1 декабря, в Киеве состоится открытие фестиваля "Уик-энд в Каннах" - ежегодный смотр лучших французских фильмов Каннского международного кинофестиваля от Французского института и компании "Артхаус Трафик".

В день открытия в Киев прибудет "звездный десант" - легендарная актриса Натали Бай, лауреат премии "Оскар" режиссер Режис Варнье (хорошо известный зрителям по фильмам "Индокитай" и "Восток-Запад"), а также молодые французские режиссеры Стефан Рибожа и Жан-Люк Перреар, которые представят свои полнометражные дебюты.

Лучшие фильмы международного кинофестиваля в Каннах будут показаны в столице, в кинотеатре "Киев", с 1 по 4 декабря.

Фильм "Гавр", получивший в этом году Приз ФИПРЕССИ Каннского МКФ, от финского режиссера и "каннского любимца" Аки Каурисмяки рассказывает добрую историю о человечности в эпоху иммигрантских трений. Фильм о чистильщике обуви, приютившем малолетнего чернокожего иммигранта, также номинирован Финляндией в категории "Лучший иностранный фильм" премии Оскар, вручение которой состоится в феврале 2012 года.

Ироничная драма сестер Дельфин и Мюриель Кулен "17 девушек", основанная на реальных событиях, предлагает нам неожиданный взгляд на вопрос подростковой беременности. Семнадцати несовершеннолетним героиням фильма предстоит узнать, может ли незапланированный ребенок стать пропуском во взрослый мир.

В остросюжетном боевике Стефана Рибожа "Отряд особого назначения" героиню известной актрисы Дайан Крюгер, журналистку, похищают талибы. Отряд особого назначения отправляется спасать журналистку, которой уже объявлен смертный приговор.

Романтическая комедия Жана-Люка Перреара "Крутой поворот" рассказывает о приключениях деревенского повара, которому прямо из морских вод явилась капризная красавица. А спортивная драма Режиса Варнье "Финишная прямая" о тандеме бывшей заключенной и слепого легкоатлета заставит поверить, что в жизни никогда не поздно начать все с нового старта.

Зрители "Уик-энда в Каннах" смогут пообщаться со всеми гостями фестиваля. Специальным событием "Уик-энда в Каннах" в этом году станут показы в честь культовой французской актрисы Натали Бай, которая лично представит киевской публике картины со своим участием - короткометражный киноальбом "5 портретов Натали Бай" (2011) и титулованную ленту 2005 года "Молодой лейтенант", за роль в которой актриса получила "французский Оскар" - премию Сезар. На вопросы публики также ответят Режис Варнье, Стефан Рибожа и Жан-Люк Перреар, которые лично презентуют киевской публике свои фильмы.

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА:

Эксклюзивный партнер фестиваля - Chivas Regal

Chivas Regal продолжает воплощать инициативу Live with Chivalry ("Живи по-рыцарски") и исполняет определяющую роль партнера одного из самых ярких мировых событий в киноиндустрии. В Украине бренд уже во второй раз поддерживает фестиваль WeekEnd-a-Cannes / Уик-энд в Каннах.

Chivas Regal, как и самый известный в мире фестиваль, является эталоном изысканности и роскоши. Chivas Regal, объявил своей мировой миссией возродить значение и важность рыцарства и дружбы в столетие индивидуализма, и третий год подряд возвращает такие ценности в центр внимания Каннского кинофестиваля.

Бренд-икона Chivas Regal подчеркивает глубинную суть Канн и концентрируется на галантности, дружбе, чести и мужественности, как на качествах, необходимых для достижения успеха в мире кино.

В 2012 году, уже четвертый год подряд, Chivas Regal выступит в качестве официального партнера Каннского фестиваля.

Официальный партнер - Renault

Официальный стилист - французская сеть салонов красоты Dessange. Dessange с кинематографом связывает долгая история любви! Dessange является официальным стилистом таких знаковых мероприятий в мире кинематографа, как Каннский кинофестивал, фестиваль американского кино в Довиле, Марокканского кинофестиваля, кинопремии Сезар и других кинофестивалей.

Партнеры: L’Occitane, Radisson

Медиа-партнеры: Harper’s Bazaar, Cosmopolitan, Gala-radio, top10.ua, Korrespondent.net, Gloss.ua, Kinofilms.ua

Постер с фактами о Каннском кинофестивале от Gloss.ua

Организаторы проекта: Посольство Франции в Украине , Французский Институт в Украине , “Артхаус Трафик”