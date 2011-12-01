Руководство «СКБ Медэлектротехники» обратится к Клюеву по поводу попытки рейдерского захвата предприятия

Киев. 1 декабря. УНИАН. Руководство «Специального конструкторского бюро медицинской электротехники» (СКБ МЕТ) (г. Каменец-Подольский) намерено просить Межведомственную комиссию по вопросам борьбы с рейдерством, возглавляемую первым вице-премьер-министром Андреем КЛЮЕВЫМ рассмотреть вопрос попытки рейдерского захвата предприятия.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил генеральный директор СКБ МЕТ Олег ТРАЧУК.

Он отметил, что уже в течение пяти лет путем ведения различных хозяйственных споров руководство одного из местных частных предприятий осуществляет попытки завладеть производственными помещениями СКБ. Ситуация, по его словам, достигла момента, когда во исполнение решений суда, уже 2 декабря помещения могут быть проданы на торгах новому владельцу по существенно заниженной цене.

По словам юриста Сергея КОСТЯЧУКА, продажа помещений планируется в качестве исполнения решения хозяйственного суда Хмельницкой области о возмещении долга СКБ МЕТ перед местным ЧП в размере 600 тыс. грн.

Эта сумма, по его словам, подлежит возмещению как оплата ремонта 800 кв. м площади, который якобы провело ЧП-арендатор помещений. При этом юрист отметил, что с этим ЧП договор аренды был разорван из-за невыполнения им обязательств по оплате аренды.

Также С.КОСТЯЧУК сообщил, что на самом деле ремонт помещений в таком объеме и за такую сумму произведен не был.

«Позднее выяснилось, что те частные предприниматели, которые подписали акты (о проделанных работах – УНИАН) и договоры признали, что они подписали эти документы за обещание материальное вознаграждение и даже не были на объекте», - сказал юрист.

Он также отметил, что хозсуд оставил без внимания эти факты и принял решение о возмещении долга.

Кроме того, С.КОСТЯЧУК сообщил, что по оценке экспертов, один из трех корпусов предприятия стоит 2,4 млн. грн., второй 4,3 млн. грн, а на торги все помещения предприятия выставлены по цене 1,5 млн. грн.

Также, он отметил, что при выставлении на торги помещений предприятия были нарушены временные нормы объявления о продаже.

«Все было сделано, чтобы занизить цену объекта и не допустить конкурсной продажи этих помещений, и, я так понимаю, продать их каким-то заинтересованным людям, которые уже «положили на него глаз», - отметил С.КОСТЯЧУК.

*** «Специальное конструкторское бюро медицинской электротехники» (СКБ МЕТ) (г. Каменец-Подольский) существует с 1964 года. С момента основания занималось производством электропроводов для управляемых торпед. Затем производством более широкого спектра кабельной продукции. С 1978 года предприятие начало производить электроды для медицинской промышленности. На сегодняшний день предприятие выпускает: провода электроды для диагностики и электростимуляции органов и тканей человека; провода электроды для диагностики сердечной деятельности и электростимуляции сердца; индикатор кислотности желудка.