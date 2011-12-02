Киев. 2 декабря. УНИАН. Гражданское движение «Вперед!» запускает интернет-проект «Власть под контроль» с целью обнародования фактов нарушений закона со стороны властей.

Об этом сегодня во время пресс-конференции в УНИАН сообщила народный депутат, председатель парламентского комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ.

«Этот проект будет сегодня начинаться в Интернете, где люди смогут в интерактивном режиме сообщать о всех тех беззаконных действиях власти, нарушениях власти со стороны закона, начиная с региональных уровней и заканчивая украинским уровнем», - отметила депутат.

По словам Н.КОРОЛЕВСКОЙ, по итогам проекта будет составлена карта злоупотреблений со стороны властей в Украине.

Также она сообщила, что массовый старт проекта планируется с 1 февраля 2012 года.

Справка УНИАН. Всеукраинская гражданская акция «Вперед» стартовала 13 апреля 2011 года, среди целей которой отставка правительства и проведение «Народных реформ».