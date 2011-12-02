Правозащитник заявляет о рейдерском захвате Киевского центра реабилитации инвалидов

Киев. 2 декабря. УНИАН. В Киеве 30 ноября совершен рейдерский захват здания площадью более 900 кв. м столичного центра реабилитации инвалидов, расположенного по адресу: улица Фрунзе, 60.

Об этом председатель правления Международной общественной организации "Международная лига защиты прав граждан Украины» Эдуард БАГИРОВ заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По словам Э.БАГИРОВА, почти год возглавляемая им организация вместе с Уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека Ниной КАРПАЧЕВОЙ, народными депутатами, МВД, Генеральной прокуратурой пытались защитить права инвалидов.

"К сожалению, этого не случилось... В канун Международного дня инвалидов с помощью Хозяйственного суда Харьковской области частная компания получила неправосудное решение о выселении организации инвалидов из помещения, которое принадлежит ей на основании права собственности в г. Киеве", - сказал Э.БАГИРОВ.

"Такого за 20 лет моей правозащитной практики еще не было! Я могу констатировать, что рейдерская схема оказалась более адаптированной к практике ведения полукриминального бизнеса, чем позиция руководства МВД и Генпрокуратуры, 47-ми депутатов Верховной Рады и открытого производства Уполномоченного ВР по правам человека", - добавил он.

Э.БАГИРОВ отметил, что по судебному решению уже открыто исполнительное производство и осуществляются принудительные исполнительные действия по выселению инвалидов из помещения центра.

По словам Э.БАГИРОВА, если до конца года ему и органам государственной власти, правоохранителям не удастся разорвать рейдерскую схему и вернуть здание организации инвалидов, то он вынужден будет прекратить свою правозащитную деятельность в Украине как бесперспективную, и будет вести ее в других странах.

"Если до конца года не удастся положительно решить вопрос - я прекращаю свою деятельность в Украине как правозащитник... В Украине защищать права человека, права инвалидов невозможно", - заявил Э.БАГИРОВ.

Как сообщал УНИАН, 10 июня с.г. Э.БАГИРОВ призвал высокопоставленных чиновников вмешаться в ситуацию с рейдерским захватом и продажей здания Киевского центра реабилитации инвалидов.

По словам Э.БАГИРОВА, в 2008 году группа лиц предложила центру совместный проект по выращиванию в Харьковский области рапса, под который получила в одном из банков 5 млн. грн. кредита. Как отметил правозащитник, на самом деле центр средств не получил, проект реализован не был, а средства присвоили мошенники, после чего обратились в Хозяйственный суд Харьковской области о наличии долга. В результате сделки, отметил Э.БАГИРОВ, суд признал центр банкротом и начал процедуру ликвидации. По словам правозащитника, воспользовавшись незаконным судебным решением, "инвесторы" получили право руководить учреждением и перепродали дом сначала одному, а затем другому обществу с ограниченной ответственностью.