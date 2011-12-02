Несовершеннолетняя девушка, которую обвиняют в убийстве музыканта Звенигородского, уже второй год находится в СИЗО

Киев. 2 декабря. УНИАН. 17-летняя Виктория САНЖАРИВЕЦ, которую обвинили в убийстве музыканта Сергея Звенигородского летом 2010 года во время музыкального фестиваля в Полтавской области, уже второй год находится в СИЗО.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщила главный редактор Полтавского областного информационно-рекламного еженедельника Ирма КРАТ которая уже 1,5 года проводит журналистское расследование этого дела.

И.КРАТ сообщила, что во время фестиваля В.САНЖАРИВЕЦ познакомилась с С.Звенигородским, беседовала с ним, а затем почти до утра проводила время в компании друзей. Однако через несколько дней домой к девушке приехали сотрудники милиции, которые сообщили, что С.Звенигородский убит, а последней с ним вместе видели именно ее.

По словам И.КРАТ, подполковник милиции В. забрал В.САНЖАРИВЕЦ в отделение милиции, где «объяснил ей что, если она не сознается в убийстве – ведь ее последней видели в обществе музыканта, – она просто получит заключение сроком на 15 лет».

По словам журналистки, в милиции В.САНЖАРИВЕЦ сказали, что у нее «нет абсолютно никакого алиби», и что ей «бросают спасательный круг», но она должна «взять на себя убийство, сказать, что он хотел ее изнасиловать, был в нетрезвом состоянии, а ты его собственными подтяжками задушила».

После этого В.САНЖАРИВЕЦ сделала на видеокамеру оговоренное с сотрудником милиции признание.

При этом И.КРАТ допустила, что в милиции, возможно, рассчитывали на то, что, поскольку В.САНЖАРИВЕЦ из неблагополучной семьи, мать умерла, когда девочке было три года, ее никто не будет защищать.

По словам журналистки, около двух месяцев никто никуда не обращался, но мать С.Звенигородского заявила, что на В.САНЖАРИВЕЦ “повесили убийство” ее сына.

Что касается доказательств по делу, И.КРАТ напомнила, что одежда обвиняемой и С.Звенигородского была направлена на экспертизу в Харьковский научно-исследовательский институт судебных экспертиз, эксперты которого подтвердили, что на ней, а также на орудиях убийства – подтяжках убитого - не выявлено никаких следов, подтверждающих, что В.САНЖАРИВЕЦ и музыкант контактировали.

И.КРАТ заметила, что одежду В.САНЖАРИВЕЦ, по просьбе самой девушки, повредила мачеха. При этом журналистка заявила, что женщина не смогла разорвать одежду девушки руками, поэтому позвала соседку, которая помогла ей подделать вещественные доказательства. И.КРАТ отметила, что таким образом все доказательства были «сфабрикованы», поэтому даже обращение в Генпрокуратуру не способствовало восстановлению справедливости.

И.КРАТ отметила, что судебное следствие затягивается, В.САНЖАРИВЕЦ удерживают в СИЗО.

По мнению журналистки, несовершеннолетнюю девушку нет никакого смысла удерживать в следственном изоляторе. «Она никому не угрожает, ее можно отпустить под подписку о невыезде», - сказала И.КРАТ.

В то же время И.КРАТ подчеркнула, что единственный свидетель, который на 100% может подтвердить алиби девушки, – приятель В.САНЖАРИВЕЦ Виталий ВОВК – не может официально дать показания, поскольку условно осужден, и не имеет права после 22.00 выходить из дома, соответственно, в случае дачи показаний в интересах девушки понесет наказание в полной мере.

Кроме того, И.КРАТ заявляет, что у журналистов, которые занимались расследованием этого дела, есть, по меньшей мере, две неофициальные версии убийства С.Звенигородского. Она добавила, что музыканта нашли с многочисленными телесными повреждениями, кровоподтеками на ягодицах и лице, и хрупкая девушка просто физически не могла нанести такие физические повреждения взрослому крепкому мужчине.

Также, по словам И.КРАТ, показания В.САНЖАРИВЕЦ во время воссоздания событий не совпадают с фактами, официально установленными на месте совершения преступления, она даже не могла точно указать, как якобы убивала мужчину.

16 ноября суд должен был объявить приговор В.САНЖАРИВЕЦ. Но, по словам И.КРАТ, благодаря митингу, проведенному защитниками девушки возле Генеральной прокуратуры Украины, прокуроры вмешались в ситуацию. «И из Генеральной прокуратуры при мне сделали звонок и попросили дело отправить на дорасследование, цель которого – найти настоящего убийцу”, – сообщила она.

В то же время, отметила журналистка, в таком ожидании девушка в СИЗО может просидеть даже три года. При этом она добавила, что, со слов В.САНЖАРИВЕЦ, в камере другие заключенные били ее, чтобы она не отказывалась от своих предыдущих показаний.

По словам И.КРАТ, девушка находится в очень подавленном состоянии и может совершить самоубийство.

Как сообщал УНИАН, 28 августа 2010 года в Кобеляках Полтавской области во время фестиваля “Вйо, Кобеляки” был убит музыкант и художник, участник фестиваля Сергей Звенигородский.

Тело 42-летнего С.Звенигородского нашел у реки Ворскла один из гостей фестиваля. Врачи констатировали: смерть мужчины наступила в результате механической асфиксии, путем удушения.

В начале сентября 2010 года милиция сообщила, что нашла убийцу - 16-летнюю жительницу села Лещинивка Кобеляцкого района В.САНЖАРИВЕЦ.

С.Звенигородский был известен публике под псевдонимом Марио. Он играл на клавишных в группе «The Вйо».

С.Звенигородский был ветераном войны в Афганистане.