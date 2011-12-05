Обращение к Международной конфедерации профсоюзов по поводу ситуации на ЗЗФ

Генеральному секретарю

Международной конфедерации профсоюзов

Ш.Бэрроу

копия

в Европейскую конфедерацию профсоюзов

Уважаемый господин Бэрроу!

Обратиться к Вам вынуждает ситуация, сложившаяся на Запорожском заводе ферросплавов (ЗЗФ), работники которого являются членами украинской общественной организации «Межрегиональное рабочее движение».

На предприятии, в силу формального подхода к тарифообразованию со стороны украинских регуляторных органов, происходит массовое сокращение рабочих. В то же время, власти не реагируют на обращения профсоюза предприятия.

В силу формальных причин ЗЗФ был переведен на 2-й класс потребления электроэнергии. Это привело к повышению расходов на электроэнергию на 40% (технология производства ферросплавов предполагает, что расходы на электроэнергию составляют около 45% себестоимости выпускаемой продукции). При этом украинские ферросплавные предприятия платят за электроэнергию в 2-2,5 больше, чем их зарубежные конкуренты. В силу этого украинскую продукцию с отечественного рынка вытесняют ферросплавы иностранного производства.

Рост цены электроэнергии и неконтролируемый импорт ферросплавов крайне негативно сказался на ЗЗФ. Чтобы не работать с колоссальными убытками, пришлось сокращать производство и, как следствие, увольнять рабочих. Объем производства на ЗЗФ за 9 месяцев 2011 года был снижен до 40% от плановой мощности. Вынужденному увольнению подверглись 1400 сотрудников предприятия, что составляет 39,5% от числа работников ЗЗФ. Средняя заработная плата работников была вынужденно снижена на 20%. Социальная ситуация в Запорожье и области значительно осложнилась.

Профсоюзная организация ЗЗФ совместно с «Межрегиональным рабочим движением» пытаются противодействовать увольнениям и ухудшению положения работников предприятия. 31 мая профсоюз ЗЗФ провел в Запорожье митинг трудящихся металлургической и горнодобывающей промышленности Украины, участники которого требовали корректировки непродуманных действий в сфере тарифообразования на электроэнергию. 8 июня профсоюз ЗЗФ в Киеве передал соответствующее обращение премьер-министру. Предложения профсоюза ЗЗФ были поддержаны комитетами Верховной Рады Украины по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства и по вопросам социальной политики и труда.

10 июня на заседании правительства Украины было принято решение подготовить и подать предложения о решении проблемных вопросов, которые возникли на предприятиях металлургического комплекса Запорожья, в частности, относительно вопроса формирования тарифа на электроэнергию. Но, к сожалению, реальных действий предпринято не было.

13 сентября профсоюз ЗЗФ и вынужденно уволенные работники предприятия предприняли попытку встретиться с представителем правительства для обсуждения причин невыполнения вышеуказанного решения. Однако, их требования проигнорировали.

Пагубное влияние формального подхода к тарифообразованию в Украине уже привело к прекращению работы одного из крупнейших производителей алюминия – Запорожского алюминиевого комбината (ЗАлК). В результате перевода ЗАлК с 1-го на 2-й класс потребления электроэнергии, цена на нее выросла на 35%. Выпуск алюминия технологически является крайне энергозатратным процессом, производить металл стало нерентабельно. ЗАлК был вынужден уволить 4 тыс. работников. Сейчас в штате предприятия числится около 600 человек, в основном – сотрудники охраны.

Уверены, что без активного участия авторитетных международных профсоюзных организаций в Украине невозможно решать жизненно важные проблемы рабочих-членов профсоюзов. В условиях непростой экономической ситуации, которая складывается в Украине, это вызывает тревогу и обеспокоенность.

В связи с этим обращаемся к Вам с просьбой вмешаться в ситуацию, содействовать прекращению нарушения прав рабочих-членов профсоюза ЗЗФ, совместно с нами противодействовать дальнейшему ухудшению положения работников ЗЗФ.

Председатель общественной организации «Межрегиональное рабочее движение» М.В. Головин