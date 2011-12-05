Рейтинг информационных скандалов в 2011 году возглавило уголовное преследование Тимошенко - исследование

Киев, 5 декабря. УНИАН. Рейтинг информационных скандалов в 2011 году возглавило уголовное преследование лидера партии "Батькивщина" Юлии ТИМОШЕНКО.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщили вице-президент всеукраинской общественной организации "Ассоциация PR Ukraine" Александр ЮРКЕВИЧ и управляющий партнер медиа-агентства "Симус-медиа" Леонид ЩУКИН.

"Бесспорный лидер рейтинга - это скандал с уголовными делами ТИМОШЕНКО. Арест и суд над ней на сегодняшний день стали политическим сериалом, который наблюдает вся страна. Об этом пишут всемирные издания. Вопрос в одном - сможет ли оппозиция конвертировать бренд "ТИМОШЕНКО-мученица" в голоса на выборах в 2012 году", - сказал А.ЮРКЕВИЧ.

По его словам, рейтинг информационных скандалов составлялся на основе анализа анкет, распространенных среди специалистов коммуникации, в том числе, среди журналистов и PR-экспертов.

Второе место в рейтинге-2011 разделили скандал с судьей-«колядником» Игорем ЗВАРИЧЕМ и народным депутатом Виктором ЛОЗИНСКИМ.

Далее в рейтинге следуют футбольный лозунг "Спасибо жителям Донбасса...", уголовное дело Генеральной прокуратуры "КУЧМА против МЕЛЬНИЧЕНКО", установка забора у Верховной Рады, самопиар народного депутата Олега ЛЯШКО, падение венка на Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, война между Генпрокуратурой и главой ФПУ Василием ХАРОЙ. Десятку рейтинга замыкает скандал, связанный с отбором украинского исполнителя на Евровидение.

По мнению Л.ЩУКИНА, основной причиной возникновения скандалов являются объективные процессы, которые происходят в Украине. "В частности, одной из причин является смена политических элит, при чем не по политическому или географическому признаку, а по по возрастному. При этом старые элиты стремятся обеспечить себе будущее с помощью своих преемников", - считает он.

Эксперт прогнозирует, что 2012 год станет более насыщенным по количеству скандалов. "Это прежде всего обусловлено предстоящими выборами и проведением Евро-2012, которой станет своеобразной трибуной украинских политиков на европейском уровне", - предположил Л.ЩУКИН.

По его мнению, первая половина 2012 года будет проходить под влиянием России на украинское информационное пространство. "Это будет обусловлено проведением выборов Президента России, а также особенной привлекательностью украинского информпространства, в частности, Интернета, в качестве инструмента предвыборной агитации за основного кандидата на пост главы государства", - убежден эксперт.