ГИУ в 2012 г. планирует разработать программы по обеспечению жильем госслужащих

Киев. 5 декабря. УНИАН. Государственное ипотечное учреждение (ГИУ) в 2012 году намерено разработать программы по обеспечению жильем госслужащих.

Об этом после пресс-конференции в УНИАН сообщил журналистам председатель правления Государственного ипотечного учреждения Виктор МИРГОРОДСКИЙ.

«Мы на сегодняшний день делаем упор на реализации программ, связанных с госслужащими. Мы хотим разработать программы по обеспечению жильем, в первую очередь, госслужащих, сотрудников госпредприятий, военнослужащих. Сегодня мы начали работать с молодежным фондом (Государственным фондом содействия молодежному жилищному строительству - УНИАН) и надеемся, что в следующем году мы выйдем с рядом программ на такие категории населения», - сказал он.

При этом В.МИРГОРОДСКИЙ уточнил, что ГИУ рассматривает возможность в следующем году направить на данные программы около 200-300 млн. грн. из 900 млн. грн., которые планируется направить на рефинансирование ипотечных кредитов.

Комментируя планируемое к созданию агентство по рефинансированию ипотечных кредитов, предправления ГИУ отметил, что данное агентство, скорее всего, будет работать с существующим портфелем ипотечных кредитов, в том числе с проблемными кредитами, а также кредитами, выданными в валюте.

В то же время ГИУ будет работать на первичном и вторичном рынках недвижимости, рефинансируя ипотечные кредиты.

«Я думаю, что они все-таки будут работать с тем старым портфелем кредитов. Мы направлены на развитие, стимулирование строительной отрасли и на выдачу кредитов, на покупку квартир на этом рынке и на вторичке», - добавил В.МИРГОРОДСКИЙ.

По его оценкам, программа финансирования достройки жилья будет работать еще как минимум три года.

Как сообщал УНИАН, «Ощадбанк», «Укрэксимбанк», «Укргазбанк» и банк «Киев» заявили о намерении создать агентство по рефинансированию ипотечных кредитов. Планируется, что создаваемая структура будет выпускать ипотечные облигации, в обеспечение которых будут приниматься обязательства по уже выданным ипотечным кредитам коммерческих банков. Средства, привлеченные от размещения облигаций, будут направляться в коммерческие банки для выдачи других ипотечных кредитов. Было заявлено, что первый транш выпуска агентством ипотечных облигаций может быть на уровне 1 млрд. грн. Срок обращения бумаг - 3-5 лет.

Справка УНИАН. Государственное ипотечное учреждение в Украине создано постановлением Кабинета министров Украины 8 октября 2004 года. Учредителем ГИУ выступило государство в лице Кабмина.

Основной целью деятельности ГИУ является рефинансирование ипотечных кредитов за счет средств, полученных от размещения своих облигаций. Бумаги размещаются путем открытой продажи на территории Украины среди инвесторов – юридических и физических лиц, резидентов и нерезидентов. Облигации ГИУ размещает самостоятельно. По бумагам выдается 100% государственная гарантия.