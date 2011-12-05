ГИУ планирует в 2012 г. направить 700 млн. грн. на финансирование достройки жилья, 900 млн. грн. - на рефинансирование кредитов

Киев. 5 декабря. УНИАН. Государственное ипотечное учреждение (ГИУ) в 2012 году планирует направить 700 млн. грн. на финансирование объектов незавершенного жилищного строительства и 900 млн. грн. - на рефинансирование ипотечных кредитов.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил председатель правления Государственного ипотечного учреждения Виктор МИРГОРОДСКИЙ.

«В следующем году мы планируем продолжить нашу работу по дофинансированию объектов незавершенного строительства. На эти цели мы планируем в следующем году направить еще 700 млн. грн. И также мы планируем развивать ипотечное кредитование... В следующем году на рефинансирование ипотечных кредитов мы планируем направить 900 млн. грн.», - сказал он.

В.МИРГОРОДСКИЙ отметил, что за 11 месяцев текущего года ГИУ профинансировало 23 объекта (жилой площадью свыше 370 тыс. кв. м) на 560 млн. грн. через 15 банков - партнеров учреждения. При этом из 23 объектов восемь (площадью около 117 тыс. кв. м) уже введены в эксплуатацию.

Председатель правления ГИУ добавил, что в целом по итогам года планируется направить на финансирование достройки жилья в Украине 700 млн. грн.

По его словам, также ГИУ намерено в текущем году увеличить количество рефинансированных ипотечных кредитов до 300 на общую сумму около 100 млн. грн.

На сегодня учреждение выкупило свыше 180 ипотечных кредитов на сумму свыше 55 млн. грн.

Справка УНИАН. Государственное ипотечное учреждение в Украине создано постановлением Кабинета министров Украины 8 октября 2004 года. Учредителем ГИУ выступило государство в лице Кабмина.

Основной целью деятельности ГИУ является рефинансирование ипотечных кредитов за счет средств, полученных от размещения своих облигаций. Бумаги размещаются путем открытой продажи на территории Украины среди инвесторов – юридических и физических лиц, резидентов и нерезидентов. Облигации ГИУ размещает самостоятельно. По бумагам выдается 100% государственная гарантия.