Объективных оснований утверждать, что милиция причастна к смерти чернобыльца Коноплева в Донецке на данный момент нет - Общественный совет при МВД

Киев. 6 декабря. УНИАН. Однозначных объективных оснований утверждать, что милиция причастна к смерти чернобыльца Геннадия Коноплева в Донецке на данный момент нет.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявил председатель временной рабочей группы Общественного совета при МВД Украины по изучению событий, имевших место 27 ноября в Донецке во время акции чернобыльцев возле местного управления Пенсионного фонда, Владимир ЧЕМЕРИС, ссылаясь на выводы ВРГ.

"По полученным результатам судебно-медицинской экспертизы, признаков насильственной смерти - кровоподтеков или чего то другого, на теле Коноплева нет. Таким образом, мы не можем утверждать, что милиция причастна к смерти Геннадия Коноплева", - сказал В.ЧЕМЕРИС, добавив, что причинно-следственной связью могут быть непосредственные действия по снесению палаток, спровоцировавшихи стресс человека, который фатально повлиял на ослабленное здоровье.

Вместе с тем председатель ВРГ заметил, что тем не менее органы внутренних дел Донецка не предоставили достаточных и убедительных доказательств того, что смерть Г.Коноплева наступила не вследствие действий работников МВД или МЧС во время демонтажа палатки.

Кроме того, В.ЧЕМЕРИС заметил, что по результатам изучения событий 27 ноября рабочая группа пришла к выводам, что собрание чернобыльцев, в отличие от утверждения руководителя городского УВД, было мирным; руководитель УВД не имел права просить у органов местного самоуправления о запрещении акции; ни работники МВД, ни МЧС не имели права выполнять решение суда о демонтаже палатки, поскольку о демонтаже палаток в решении суда не шла речь вообще, а о своих намерениях стражи порядка надлежащим способом не сообщили участникам акции. Вместе с тем, по словам В.ЧЕМЕРИСА, пока не установлено, на каком оснований на месте событий в нерабочее время находился начальник милиции Донецка.

В свою очередь в комментарии журналиста по поводу указанных событий начальник Управления связей с общественностью МВД Украины Владимир ПОЛИЩУК отметил, что на данный момент делать окончательные выводы рано, поскольку органы прокуратуры еще не завершили собственную проверку событий 27 ноября.

Как сообщал УНИАН, 27 ноября в Донецке работники милиции и МЧС без предупреждения демонтировали палатку, в которой с 15 ноября голодали чернобыльцы.

Во время демонтажа умер 70-летний шахтер Г.Коноплев, который был председателем ветеранской организации участников и детей войны в городе Родинское, а также членом партии «Батьківщина».