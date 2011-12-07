Адвокат обвиняет правоохранительные органы в вымогательстве взятки за совершенное ими ДТП

Киев. 7 декабря. УНИАН. Правоохранительные органы вымогали у водителя деньги за то, чтобы не возбуждать в отношении него уголовное дело за совершенное ими же дорожно-транспортное происшествие.

Об этом заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН адвокат Алексей ГУЦУЛЯК.

В частности, он рассказал, что 8 июня 2011 года около 21 часа в селе Пистинь Косовского района Ивано-Франковской области произошло ДТП с участием автомобиля его подзащитного - жителя Косовского района Романа ВАГЕЛЮКА и автомобиля, в котором находились сотрудники правоохранительных органов этого района.

«Работники милиции, злоупотребляя должностным положением, предоставленной им властью возбудили уголовное дело, сначала по факту ДТП, а впоследствии в отношении лица. Хотя достаточных оснований для возбуждения уголовного дела не было», - утверждает адвокат.

А.ГУЦУЛЯК отметил, что работники Косовского ОГАИ УМВД, которые прибыли на место аварии через час после столкновения, следы повреждения автомобилей и вещественные доказательства на месте происшествия не сохранили, а также соответствующих замеров столкновения автомобилей не провели. Кроме этого, не была сделана описательная часть схемы ДТП (по состоянию на 8.06.2011 г.). Адвокат отметил, что сотрудники Косовского ГАИ передвинули машины и предметы, которые имеют отношение к аварии, что сделало невозможным максимально точно восстановить картину события и, соответственно, определить виновных. Также на место аварии не была вызвана «скорая помощь».

В то же время уголовное дело было возбуждено в отношении Р.ВАГЕЛЮКА по факту нарушения им «правил безопасности дорожного движения лицом, которое управляло транспортным средством, что привело к средней тяжести телесным повреждениям у потерпевшего, по признакам преступления, предусмотренного ст. 286 ч.1 УК Украины».

«Работники милиции предложили, чтобы не возбуждать уголовное дело, дать им денежную сумму в размере 4 тыс. дол., на что вторая сторона отказала», - утверждает адвокат, отмечая, что именно после отказа заплатить взятку уголовное дело и было возбуждено.

Он сообщил, что обжаловал в суде постановление о возбуждении уголовного дела, а также Р.ВАГЕЛЮК обратился к генеральному прокурору с просьбой осуществить прокурорский надзор за соблюдением и правильным применением законов служащими Косовского ОГАИ УМВД, которые, среди прочего, изъяли у Р.ВАГЕЛЮКА его транспортное средство в день ДПТ и до сих пор не вернули, нарушая тем самым статью 265-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях, которая предусматривает, что транспортное средство может быть временно задержано сроком до решения дела об административном правонарушении, но не более трех дней с момента такого задержания.