В Киеве презентована первая украинская детская книжка-головоломка

Киев. 7 декабря. УНИАН. В Киеве состоялась презентация первой украинской детской книжки-головоломки"Кошка Нюся и ее друзья» Наталии ЛАРКИН.

Как сообщила на пресс-конференции в УНИАН по этому поводу автор издания Н.ЛАРКИН, эта книжка была написана на основе придуманных ею историй о кошке Нюсе, которые она рассказывала по вечерам своей маленькой дочке Машеньке.

И когда дочь подросла, у нее появилось время, чтобы записать эти истории на бумагу, добавив немного юмора и «кошачьей мудрости».

Она отметила, что книга будет интересна детям дошкольного возраста, однако поскольку это головоломка, то ее можно читать вместе с родителями.

Н.ЛАРКИН рассказала, что на страницах издания зашифрован код. Кто его первый разгадает, получит ценный приз - 100-грамовую статуэтку кошки из чистого золота, есть также поощрительные серебряные призы – статуэтки.

Золотую статуэтку получит тот, кто разгадает зашифрованную на страницах этой книги фразу, сказанную когда-то одним мудрецом.

«Те ребята, которым их родители купят книжку и помогут расшифровать таинственную фразу, смогут побороться за право получить настоящее сокровище – статуэтку кошки из чистого золота с изумрудными глазами! Для этого будет работать Интернет-страница www.koshkanusya.com, где вы найдете условия доступа к сокровищу и даже подсказки, которые помогут вам на пути к истине…», - отметила она.

Муж автора Сергей ЛАРКИН отметил, что раз в месяц на сайте будет появляться подсказка и к середине следующего года они планируют вручить приз.

На сегодняшний день уже есть одна подсказка: «загадочная фраза состоит из нескольких слов, между которыми нет знаков препинания. В конце фразы также нет знаков препинания».

Издатели отмечают, что чтобы все было честно, и все дети, которые захотят поучаствовать в борьбе за приз были в равных условиях, надо при покупке книжки обязательно заполнить сертификат у продавца, который будет прилагаться к экземпляру книги.