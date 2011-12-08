ГК Sport Life планирует до 2013 г. открыть 16 фитнес-клубов в Украине

Киев. 8 декабря. УНИАН. Группа компаний Sport Life планирует до конца 2012 года открыть 16 фитнес-клубов одноименной сети в Украине.

Об этом сообщил основатель ГК Sport Life Дмитрий ЕКИМОВ сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«До конца 2012 года мы откроем 8 клубов в Киеве и еще 8 клубов в регионах», - сказал он.

По словам основателя группы компаний, два фитнес-клуба планируется открыть в объектах девелоперской компании «К.А.Н. Девелопмент». В ходе пресс-конференции ГК Sport Life и «К.А.Н. Девелопмент» подписали бессрочное соглашение о сотрудничестве по развитию сети фитнес-клубов в объектах девелопера. В частности, в апреле 2012 года планируется открыть Sport Life площадью 3,7 тыс. кв. м с бассейном в жилкомплексе «Комфорт Таун» в Киеве. Также в 2012 году запланировано открытие фитнес-клуба площадью 3,5 тыс. кв. м с бассейном в столичном бизнес-центре 101 Tower. В рамках сотрудничества в начале 2013 года также планируется открытие клуба в IQ Business Center.

Д.ЕКИМОВ отметил, что в следующем году сеть пополнится объектами в Днепропетровске, Львове (2), Запорожье, Херсоне, Виннице.

Он уточнил, что открытие клубов будет финансироваться за счет собственных средств компании. Инвестиции в открытие одного фитнес-клуба оцениваются в 4-5 млн. долл.

По словам Д.ЕКИМОВА, в регионах фитнес-клубы будут открываться в основном на 3-4 этажах торговых центров. Он добавил, что компания арендует площади под объекты сети не менее чем на 15 лет.

Основатель группы компаний сообщил, что сеть, кроме компании «К.А.Н. Девелопмент», развивается в объектах компаний «ТММ», «Лико Холдинг», среди региональных компаний он выделил группу «Приват» в Днепропетровске.

Справка УНИАН. Группа компаний Sport Life основана в 2001 году венчурным фондом «Киев-Капитал» в Мэриленде (США) с целью инвестиций в спортивную инфраструктуру стран Восточной Европы. Группа компаний управляет сетью фитнес-клубов в Санкт-Петербурге и Украине (по состоянию на 8 декабря 2011 г. — 11 фитнес-клубов в Украине, из них 6 — в Киеве), суши-баров «Евразия» (9 в Киеве), магазинов спортивной одежды и инвентаря, сетью салонов красоты. В группу также входит рекламное агентство и девелоперская компания. Основателем группы компаний является Д.ЕКИМОВ.