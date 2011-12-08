«К. А. Н. Девелопмент» намерена инвестировать около 250 млн. долл. в строительство ТРЦ на Теремках в Киеве

Киев. 8 декабря. УНИАН. Девелоперская компания «К. А. Н. Девелопмент» намерена инвестировать около 250 млн. долл. в строительство торгово-развлекательного центра (ТРЦ) по ул. Кольцевая дорога, 1а на Теремках-3 в Киеве.

Об этом сообщил президент ООО «К.А.Н. Девелопмент» Игорь НИКОНОВ сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Это 300-тысячный региональный торговый центр, возле которого мы строим автовокзал, возле которого в 2013 году будет пущено метро на Одесской площади», - сказал он.

И.НИКОНОВ добавил, что в рамках ТРЦ планируется создать детский развлекательный центр площадью порядка 20 тыс. кв.м с американскими горками, аэродинамической трубой, светомузыкальным фонтаном, кинотеатром и другими аттракционами.

Президент компании отметил, что в торговую часть ТРЦ планируется привлечь как уже известные международные бренды, так и не представленные в Украине.

По словам И. НИКОНОВА, ТРЦ расположится на Теремках-3, на участке площадью 140 га, где запроектировано 130 тыс. кв.м жилья с социальной инфраструктурой, автовокзалом, гостиницей. ТРЦ фасадом будет выходить на Окружную дорогу.

Он уточнил, что компания сейчас занимается проектированием, строительство планируется начать до конца текущего года. Завершение строительства намечено на четвертый квартал 2013 года — первый квартал 2014 года.

Президент компании отметил, что после завершения строительства ТРЦ планируется строительство жилья. По его словам, земельный участок в 140 га находится в аренде у нескольких компаний. А реализацией проектов на этой территории будут заниматься несколько инвесторов, названия которых не уточняется.

Справка УНИАН. ООО «К. А. Н. Девелопмент» основано в 2001 году. Компания занимается созданием концепций, проектированием, строительством и эксплуатацией бизнес-центров класса А, торговых центров премиум-класса, развлекательных комплексов, многоуровневых коммерческих паркингов, коттеджных посёлков.