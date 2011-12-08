«К. А. Н. Девелопмент» планирует инвестировать около 150 млн. долл. в строительство II очереди ТРЦ Ocean Plaza в Киеве

Киев. 8 декабря. УНИАН. Девелоперская компания «К. А. Н. Девелопмент» планирует инвестировать около 150 млн. долл. в строительство второй очереди торгово-развлекательного центра Ocean Plaza по ул. Горького, 176 в Киеве.

Об этом сегодня сообщил президент ООО «К.А.Н. Девелопмент» Игорь НИКОНОВ журналистам после пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, во второй очереди ТРЦ планируется разместить детский тематический парк, апартаменты, торговые площади. Начало строительства второй очереди намечено на январь-февраль 2012 года, завершение — через 1,5-2 года.

И.НИКОНОВ отметил, что первую очередь ТРЦ Ocean Plaza планируется завершить в марте 2012 года, инвестиции в ее строительство оцениваются также в около 150 млн. долл. Общая площадь первой очереди составит 154 тыс. кв. м, арендная – 72 тыс.кв.м.

Согласно презентационным материалам компании, общая площадь объекта, состоящего из трех очередей строительства, составит 235 тыс. кв.м. Генеральным подрядчиком строительства выступает компания «К.А.Н. Строй». Строительство ТРЦ началось в апреле 2010 года.

Справка УНИАН. ООО «К. А. Н. Девелопмент» основано в 2001 году. Компания занимается созданием концепций, проектированием, строительством и эксплуатацией бизнес-центров класса А, торговых центров премиум-класса, развлекательных комплексов, многоуровневых коммерческих паркингов, коттеджных посёлков. На сегодня в стадии строительства находится 8 объектов, на стадии проектирования — 12 объектов.