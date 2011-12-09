Представители секс-меньшинств констатируют, что ситуация с соблюдением их прав в Украине не улучшилась за последние 10 лет

Киев. 9 декабря. УНИАН. Представители ЛГБТ-содружества (лесбиянки, геи, бисексуалы и трансгендеры) заявляют, что ситуация с соблюдением их прав в Украине не улучшается, и констатируют снижение толерантности по отношению к ним других представителей общества.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявили эксперты общественной правозащитной организации “Центр «Наш мир» Андрей КРАВЧУК и Александр ЗИНЧЕНКОВ.

А.КРАВЧУК отметил, что в 1991 году Украина первой из бывших советских республик отменили уголовное наказание за добровольные половые отношения между взрослыми мужчинами. Десять лет представители секс-меньшинств не проявляли себя в обществе, но где-то с начала 2000-х годов начался новый этап развития ЛГБТ-сообщества Украины. “Появились первые организации их представителей, появилась какая-то активность... В то же время начался рост гомофобии, и этот процесс продолжается до сих пор”, - сказал А.КРАВЧУК.

По его словам, с момента изменения отечественного законодательства по отношению к людям ЛГБТ, то есть за два десятилетия, ситуация значительно не изменилась, скорее, ухудшилась.

“К сожалению, наши права остаются только на бумаге. Наше исследование показало, что дискриминация в трудовых вопросах довольно распространенная. Работодатель без лишних слов увольняет геев и лесбиянок, о которых ему просто стало известно, а совсем не потому, что к ним есть какие-то претензии по работе... Два последних года, которые мы исследовали, показали, что с развитием нашего общества, которое в целом развивается в направлении демократических и либеральных ценностей, уровень толерантности снижается. По моему мнению, это происходит из-за того, что геи и лесбиянки становятся все более видимыми. Кроме того, важную роль играет отношение церкви”, - сказал, в частности, А.КРАВЧУК.

В то же время он отметил, что не понимает, почему гомосексуализм, который не является одним из главных грехов, вызывает у традиционной церкви сильную обеспокоенность с требованием запретить “пропаганду гомосексуальности”. А к “пропаганде гомосексуальности” в Украине причисляют, по словам А.КРАВЧУКА, любое заявление, что ты гей или лесбиянка.

В свою очередь государство, как заявил эксперт, полностью игнорирует все интересы представителей ЛГБТ и их запросы. “Мы пытаемся законодателей убедить, чтобы они ввели хоть какое-то упоминание о запрете дискриминации по сексуальной ориентации, чтобы государство сказало, что это плохо, что так делать нельзя. Но положение в отношении этого постоянно исчезает из проекта Трудового кодекса”, - отметил он. Также А.КРАВЧУК сказал, что государство проигнорировало рекомендации Комитета министров Советы Европы, которые также касались дискриминации по сексуальной ориентации.

“Не знаю, изменится ли что-то в ближайшем будущем, но изменения происходят намного медленнее, чем нам хотелось и чем мы ожидаем. Но все же что-то меняется. И если мы сравним состояние ЛГБТ, то оно ближе к таким странам, как Румыния, Словакия, Болгария. Это все же лучше, чем в России или Беларуси”, - подчеркнул А.КРАВЧУК.

Ссылаясь на социсследование этого года (было опрошено более 1700 респондентов и учтены задокументированные материалы нарушения прав, которых набралось более 220), А.ЗИНЧЕНКОВ сообщил, что было выявлено, что наиболее уязвимыми сферами нарушения прав человека ЛГБТ являются: взаимоотношения с правоохранительными органами, трудовые взаимоотношения и взаимосвязи с людьми, не наделенными официальной властью, то есть людьми из повседневного общения – соседями, незнакомцами, родственниками и др.

“Мы такой мониторинг проводим с 2005 года. Скажу, что особых изменений в этих сферах не произошло. Эта тройка сфер, где нарушаются права человека, она остается неизменной и именно в такой последовательности”, - подчеркнул эксперт.

По его данным, из числа опрошенных ЛГБТ, которые сталкивались с милицией и об ориентации которых знали правоохранительные органы, 77% заявили, что их права нарушили. Больше всего – это нарушение на свободу и личную неприкосновенность.