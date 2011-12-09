Янукович получил антипремию “Золотий будяк” от правозащитников

Киев. 9 декабря. УНИАН. Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ получил антипремию “Золотий будяк-2011”.

Об этом сегодня во время пресс-конференции в УНИАН сообщила представитель Центра информации о правах человека Татьяна ПЕЧОНЧИК.

По ее словам, Президент получил свою награду “за систематическое использование своих полномочий для ограничения прав и свобод и безразличие к массовым нарушениям прав человека”.

Т.ПЕЧОНЧИК отметила, что соответствующий диплом и чертополох будут направлены В.ЯНУКОВИЧУ от имени Украинского Хельсинского союза по правам человека.

“Вчера Международная федерация правозащитных организаций сообщила, что в этом году Украина впервые включена в отчет о странах, где преследуют правозащитников”, – сказала Т.ПЕЧОНЧИК и отметила, что наша страна в этом отчете находится на уровне с Ираном.

Как сообщили участники пресс-конференции, другими лауреатами антипремии “Будяк года-2011” стали:

- за давление на судей и неуважение к институту правосудия – заместитель генерального прокурора, член Высшего совета юстиции Украины Михаил ГАВРИЛЮК;

- за незаконные действия относительно судебной власти и неуважение к институту правосудия – премьер-министр Николай АЗАРОВ, вице-премьер-министр Сергей ТИГИПКО, министр финансов Федор ЯРОШЕНКО и заместитель председателя правления Пенсионного фонда Украины Валентина НИКИТЕНКО;

- за самое грубое вмешательство в право на частность – Национальный банк Украины;

- за бездеятельность в случае нарушения прав человека, за нарушение права на свободу и справедливое судебное разбирательство, за нарушение свободы от истязаний и жестокого обращения – судья, заместитель председателя Киевского районного суда г. Харькова Светлана МУРАТОВА;

- за грубое нарушение свободы мирных собраний – Окружной административный суд Киева.

Всего общественными организациями и гражданами на получение премии “Будяк года-2011” было представлено 19 номинантов.

Как отметил председатель Херсонской областной организации КИУ, представитель Украинского Хельсинского союза по правам человека Дементий БЕЛЫЙ, несколько номинантов не стали лауреатами премии, хотя и побеждали в народном голосовании, которое проводилось в сети Интернет. Это - министр образования и науки, молодежи и спорта Дмитрий ТАБАЧНИК и Херсонский городской председатель Владимир САЛЬДО.

В свою очередь представитель Украинского Хельсинского союза по правам человека Марина ГОВОРУХИНА отметила, что была выявлена интересная закономерность: предыдущие лауреаты “Будяка года” или утратили свою должность, или же в учреждениях-номинантах проводились негативные для них реформы.

В частности, напомнила она, предыдущими владельцами “Будяка года” становились Верховный Суд Украины, экс-министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО, экс-президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, мэр Киева Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ и председатель Совета министров Крыма Анатолий МОГИЛЁВ.

Справка УНИАН. Украинский хельсинский союз по правам человека учредил антипремию "Будяк года" в 2006 году с целью привлечения внимания общественности к грубым нарушениям прав человека, которые произошли в государстве в течение года, и стимулирования общественной дискуссии по поводу опасных для прав человека тенденций в стране.

Антипремия вручается ежегодно лицам и организациям, которые наиболее грубо нарушают права человека.