Украинская власть копирует ситуацию в Беларуси - Бессмертный

Киев. 12 декабря. УНИАН. Бывший Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Беларуси Роман БЕССМЕРТНЫЙ считает, что украинская власть копирует ситуацию в Беларуси.

Такое мнение Р.БЕССМЕРТНЫЙ высказал сегодня на пресс-конференции в УНИАН, посвященной Неделе солидарности с Беларусью, которая пройдет с 13 по 19 декабря.

"Хуже ситуация или лучше - нужно смотреть на каждый сегмент. Но ситуация разная. И то, что тенденции и симптомы того, что происходит в Беларуси, появляются в Украине, в частности, фактор политических заключенных, это полная копия того, что происходит в Беларуси. Я уже не говорю об использовании суда для того, чтобы сводить политические счеты, как в случае с Юлией ТИМОШЕНКО, Юрием ЛУЦЕНКО и многими другими политическими заключенными", - сказал Р.БЕССМЕРТНЫЙ.

Но при этом ситуация в Украине и Беларуси – «разная», отметил экс-посол. По его словам, ситуация в Беларуси "очень плохая". "И мне очень больно и неприятно, что это "очень плохо" находится в центре Европы. И еще более неприятно то, что на это "плохо" украинская власть закрывает глаза. Более того, своим сотрудничеством с этим "плохо" она дает жизнь и возможность продолжить этому "плохо" существование", - считает он.

"К счастью, ситуация в Украине и Беларуси не идентичная. Но то, что вы идете по этому пути, для меня понятно. По пути политической белорусизации, к великому сожалению, идет и Россия", - в свою очередь добавил экс-глава белорусского парламента Станислав ШУШКЕВИЧ.

При этом С.ШУШКЕВИЧ сказал, что в связи проведением Недели солидарности с Беларусью не ожидает какой-либо конкретной поддержки из Украины. "Мы должны все дела, связанные со сменой политического устройства, со сменой нашего антидемократического режима, сделать сами. Но нам очень важна солидарность украинского народа, потому что вы для нас - очень широкая открытая граница", - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, накануне годовщины белорусского «Майдана-2010» белорусы Европы готовят ряд мероприятий для привлечения внимания к судьбе тоталитарной Беларуси.

Акции будут проходить с 13 по 19 декабря в Вильнюсе, Киеве, Варшаве, Лондоне, Амстердаме, Гааге, Париже, Праге и Таллинне. В этих городах пройдут встречи местных политиков с представителями белорусских общественных и политических организаций, уличные фотовыставки о событиях 19 декабря 2010 г. в Минске, будут демонстрироваться фильм «Белорусская мечта».

Также в Лондоне будет презентован клип Мэтью ЧАРЛЬЗА о событиях этого года в Беларуси. Кроме того, 19 декабря английские актеры в галерее «Серпантин» будут читать сказки, которые написал для своей дочки кандидат в Президенты Беларуси Андрей САННИКОВ, находясь за решеткой.

В Киеве 10 декабря в Михайловском соборе состоялся молебен за всех украинских и белорусских политзаключенных.

13 декабря в 15.00 в столичном Доме кино (ул. Саксаганского, 6) состоится презентация фильма «Беларуская мара» («Белорусская мечта», реж. Екатерина КИБАЛЬЧИЧ, 2011). А 16 декабря в центральном офисе Народного руха Украины (ул. О.Гончара, 33) будет демонстрироваться фильм «Забойства напярэдадні вясны» («Убийство накануне весны», реж. Ольга МИКАЛАЙЧИК, Брамафильм, 2010). Начало показа - в 19.00. 18 декабря – выступление белорусского барда А.КАСМОВИЧА (в 16.00, кафе «Купидон»). Кроме того, пройдут пресс-клуб в Могилянской школе журналистики (14 декабря), круглый стол в Национальном союзе писателей (15 декабря) и заседание Комитета освобождения политзаключенных (17 декабря).

19 декабря в 17.00 пройдет пикетирование Посольства РФ под лозунгом «Руки прочь от Беларуси!», а также в 19.00 состоится пикет у Посольства Беларуси под лозунгом «Свободу политзаключенным!».

Справка УНИАН. 19 декабря 2010 года после проведения выборов Президента Беларуси, на которых победил Александр ЛУКАШЕНКО на улицы Минска вышли тысячи людей, которые заявили о фальсификациях. Митинги завершились массовыми арестами. Среди задержанных были и бывшие кандидаты в Президенты Беларуси. На протяжении года к административным арестам были приговорены сотни людей. А некоторые участники протестов, в частности экс-кандидаты в Президенты, получили суровые приговоры в виде лишения свободы.