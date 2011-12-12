В школах Украины может быть внедрена методика измерения уровня здоровья детей

Киев. 12 декабря. УНИАН. Специалисты вместе с Национальной академией педагогических наук готовят апробацию в разных регионах Украины методики контроля здоровья школьников под влиянием физической активности.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщили главный внештатный санолог Министерства здравоохранения Украины профессор Геннадий АПАНАСЕНКО и руководитель Лаборатории валеологии Национальной академии педагогических наук Татьяна БОЙЧЕНКО.

Планируется, что на базе этого проекта и собранной информации методика будет утверждена и внедрена во всех учебных заведениях страны, что сделает невозможным новые случаи детских смертей на уроках физкультуры.

Г.АПАНАСЕНКО уверен, что никакие реформы в отрасли медицины, касающиеся только лишь улучшения состояния медзаведений, которые уже лечат болезни, не смогут уберечь нацию от вымирания. По его словам, усилия государство должно направить на предотвращение возникновения болезней и, прежде всего, обратить внимание на подрастающее поколение. “Все усилия медицины направлены на механизм лечения болезней, но если мы хотим иметь здоровое население, нужно вкладывать средства в здоровье, а не в болезнь. К сожалению, эта идеология, которую мы пробиваем уже 25 лет, – почему-то не воспринимается. Когда произошел ряд смертей в школах, власть провела несколько заседаний по этой проблеме. Смерть на уроках физкультуры – это начало того большого процесса депопуляции в стране”, - заявил эксперт.

Г.АПАНАСЕНКО рассказал, что предлагаемой методикой предусмотрено, наряду с медосмотрами в поликлиниках, непосредственно в школах измерять уровень здоровья детей. “Тогда мы решим проблему”, - заявил он.

По разъяснению специалиста, мотор даже исправного автомобиля глохнет на крутой горе, если мощность этого мотора недостаточна для преодоления такого участка дороги. “То же происходит с детьми, которые здоровы, у них нет заболеваний, но у них очень маленькие резервы функциональные. И поэтому мы предлагаем, во избежание смертей на уроках, определять уровень здоровья”, - отметил Г.АПАНАСЕНКО. Дальше, по его словам, нужно давать ребенку такие нагрузки, которые будут соответствовать этому уровню.

По информации специалиста, отработан алгоритм практической работы, обеспечивающий контроль над влиянием физической активности на здоровье школьников и студентов, который относится к скрининговым методикам – простого и быстрого осмотра большого количества детей непосредственно в школах, определения групп риска и проведения профилактической работы с ними. На практике этот алгоритм апробирован в двух школах г. Киева - № 4 и №102.

При определении уровня здоровья пользуются несколькими показателями, которые измеряются спецприборами: спирометр (показывает объем легких), динамометр (измеряет мускульную силу) и аппарат для измерения давления. Контроль над состоянием ребенка во время нагрузки осуществляется с помощью наручного пульсометра. Пульс ребенка не должен превышать определенного показателя, что зависит от уровня его здоровья.

Обеспечение такой аппаратурой учебных заведений, как заверяет Г.АПАНАСЕНКО, стоит “на 3-4 порядка дешевле, чем те томографы, которые закупаются для наших больниц”.

Как сообщил президент Украинской ассоциации «Движение за здоровый образ жизни», которая также приняла участие в реализации проекта, Руслан РОМАНИШИН, при содействии ГУ здравоохранения КГГА, ГУ образования и Киевского городского центра здоровья наработан конкретный алгоритм работы в столичных школах по определению уровня здоровья школьников. Начать эту работу предполагается в следующем году. По его данным, для проведения методики в одной школе необходим десяток комплектов оборудования, стоимость каждого составляет 3-3,5 тыс. грн. Для финансирования уже найдены спонсоры.

В свою очередь, Т.БОЙЧЕНКО сообщила, что методику решено апробировать не только в столице, но и в сельской местности. Для этого избрано 9 сельских школ в разных регионах.

Собранная информация будет проанализирована и передана для принятия на государственном уровне решения о распространении такой методики контроля над здоровьем школьников.

“Методика, мало того, что она рациональна, дети к ней также готовы. Кроме того, оценивание уровня здоровья физической составляющей части происходит с помощью врача-санолога. Рекомендации тоже дает врач-санолог. Рекомендации по коррекции состояния здоровья, подчеркиваю, не медикаментозные, а базирующиеся на двигательной активности. Мы считаем, что эта методика может быть в школах...”, - сказала Т.БОЙЧЕНКО.

Она выразила надежду, что после апробации этой методики в регионах, определения организационных и морально-этических и правовых моментов, будет издан приказ Минобразования, который будет регламентировать внедрение этой методики в школах. “И наши дети будут на законных основаниях иметь возможность измерять уровень своего здоровья, а именно: физической составляющей части”, - подчеркнула руководитель Лаборатории валеологии Национальной академии педнаук.