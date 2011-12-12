Наиболее распространенным видом экономических преступлений в Украине в 2011 г. было незаконное присвоение имущества - исследование

Киев. 12 декабря. УНИАН. Наиболее распространенным видом экономических преступлений в Украине в 2011 г. было незаконное присвоение имущества.

Как сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН управляющий партнер PricewaterhouseCoopers (PwC) Борис КРАСНЯНСКИЙ, таковы результаты опроса, проведенного среди украинских компаний в этом году.

По его информации, среди респондентов, столкнувшихся с экономической преступностью в 2011 г., 73% заявило о случаях незаконного присвоения имущества, что на 14% выше по сравнению с 2009 г., когда проводилось аналогичное исследование. При этом количество пострадавших от экономической преступности респондентов, заявивших о взяточничестве и коррупции, практически не изменилось по сравнению с 2009 г и составило 60% (в 2009 г. - 59%). Практически также не изменилось в этом году и количество манипуляций с финансовой отчетностью (30%). В то же время, в соответствии с опросом, в этом году по сравнению с 2009 г. значительно увеличилось (на 15%) количество случаев недобросовестной конкуренции, а также впервые зафиксированы в Украине случаи киберпреступности (17%). Для сравнения о случаях взяточничества и коррупции заявило 36% пострадавших от экономической преступности респондентов из Центральной и Восточной Европы, и 24% в среднем по миру, о практике недобросовестной конкуренции - 12% из Восточной Европы, и 7% в мире.

Всего, по результатам опроса, в Украине за последние 12 месяцев 36% организаций стали жертвами экономических преступлений, что на 9% меньше, чем в 2009 г. В то же время, по словам Б.КРАСНЯНСКОГО, снижение уровня мошенничества в 2011 г. по данным украинских компаний, скорее всего объясняется неэффективностью его обнаружения.

В соответствии с результатами опроса, 47% украинских респондентов, столкнувшихся с экономической преступностью за последние 12 месяцев, оценивают убытки до 5 млн. долл., что несколько выше, чем в среднем по миру, где большинство финансовых убытков от экономической преступности оцениваются до 100 тыс. дол.

По информации Б.КРАСНЯНСКОГО, всемирное исследование экономических преступлений проводится PwC в 2011 г. второй раз. Первое такое исследование было проведено в 2009 г. Всего в Украине в таком исследовании приняло участие 84 респондента, представляющих украинские компании, что на 23% больше, чем в 2009 г.