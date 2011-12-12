Бывший представитель «Нафтогаза» заявляет, что предъявленные Тимошенко убытки в данных бухучета компании отсутствуют

Киев. 12 декабря. УНИАН. Бывший начальник управления претензионно-исковой работы НАК «Нафтогаз Украины» Игорь КОСТЬ, который представлял компанию в «деле Тимошенко», заявляет, что предъявленные лидеру партии «Батькивщина» Юлии ТИМОШЕНКО убытки в размере 1,5 млрд. грн. в данных бухгалтерского учета компании отсутствуют.

Об этом И.КОСТЬ заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, «убытки возникают тогда, когда один субъект хозяйственной деятельности закупает у второго какой-то товар по рыночной цене и продает этот товар: убытки возникают тогда, когда цена закупки больше цены продажи, и убытки всегда отображаются в данных бухгалтерского учета… Но такой ситуации у нас нет».

При этом И.КОСТЬ отметил, что «об убытках можно говорить только тогда, когда будет установлен факт, что кто-то завысил или занизил. Такого факта не установлено. Такой методики, по которой рассчитала Генеральная прокуратура и с этим согласился суд, не существует для определения убытков».

«Заявляю еще раз, убытки в такой форме, в таком порядке, которые исчислены и представлены… в данных бухгалтерского учета «Нафтогаза» не существуют», – добавил он.

Как сообщал УНИАН, Печерский районный суд Киева 11 октября приговорил Ю.ТИМОШЕНКО к 7 годам заключения за превышение должностных полномочий во время подписания газовых контрактов с Россией в 2009 году. В соответствии с решением суда, в течение трех лет она не сможет занимать государственные должности.

Кроме того, суд постановил взыскать с Ю.ТИМОШЕНКО убыток, причиненный НАК «Нафтогаз Украины», в размере 1,516 млрд. грн. (194 млн. 625 тыс. 386 долларов).