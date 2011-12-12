Экс-глава Белорусского государства Шушкевич заявляет, что получает пенсию в размере 40 центов

Киев. 12 декабря. УНИАН. Экс-глава Белорусского государства Станислав ШУШКЕВИЧ заявляет, что получает пенсию в размере 40 центов.

Об этом С.ШУШКЕВИЧ сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

"Он (Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО - УНИАН) решил, что должен мне отомстить. Он установил мне пенсию за особые заслуги перед белорусским народом на уровне 1997 года, издал специальный декрет. И сейчас эта пенсия у меня составляет 40 центов в месяц - 3 тысячи 200 белорусских рублей", - сказал С.ШУШКЕВИЧ.

В то же время экс-глава Белорусского государства подчеркнул, что не намерен обращаться к А.ЛУКАШЕНКО с просьбой улучшить его пенсионное обеспечение. "Я не буду у него просить, чтобы он дал мне нормальную пенсию. Я считаю, что это показатель уровня ума, мстительности, также политический и экономический уровень этого человека", - добавил он.

По его словам, все судебные инстанции в Беларуси подтвердили правильность назначения ему персональной пенсии. "А в Конституционный суд я не могу обратиться, потому что в Беларуси в Конституционный суд могут обратиться только Совет министров, две палаты так называемого парламента, Администрация Президента и Верховный суд", - уточнил С.ШУШКЕВИЧ.

Экс-глава Белорусского государства сообщил, что зарабатывает на жизнь чтением публичных лекций в университетах разных стран мира, в частности, в Японии, США, Южной Кореи, Польши, России и Украины. "По физике я прочитал одну лекцию. Все остальные лекции - по политологии", - сообщил он.

После пресс-конференции к С.ШУШКЕВИЧУ обратились представительницы организации FEMEN - сначала за автографом, а потом попросили разрешения с ним сфотографироваться. Во время общения с С.ШУШКЕВИЧЕМ представительницы FEMEN не обнажались. Как отметила одна из девушек, они планируют проявить солидарность с белорусскими политическими заключенными в рамках мероприятий Недели солидарности с Беларусью.