Бессмертный: Фактор политических заключенных в Украине – полная копия событий в Беларуси

Киев. 12 декабря, УНИАН. Нынешний политический режим в Республике Беларусь не имеет права на жизнь, он давно уже выписал себе «красную карточку».

Такое мнение сегодня на пресс-конференции в УНИАН выразил экс-посол Украины в Беларуси Роман БЕССМЕРТНЫЙ.

По его убеждению, украинцы должны делать все, чтобы поддержать тех политических деятелей Беларуси, которые сегодня находятся в тюрьме или преследуются властью.

«Я часто общаюсь с семьями белорусских политзаключенных, и все время думаю о том, что события 19 декабря прошлого года, когда избирали Президента республики, для Беларуси могли открыть путь к европейскому сообществу. Эта страна и ее народ могли бы намного быстрее двигаться к Европе, чем сегодня Украина. Мне пришлось увидеть, как белорусский народ ждет и борется за то, чтоб двери в ЕС перед ними быстрее открылись», - отметил Р.БЕССМЕРТНЫЙ.

В то же время политик призвал не забывать, что как бы ни было тяжело и когда бы это ни было, может быть еще хуже.

«То, что мы видим сегодня в Беларуси, – это очень плохо. Мне неприятно, что это «плохо» находится в центре Европы. И еще неприятнее то, что на это «плохо» украинская власть закрывает глаза. Более того, своим сотрудничеством с этим «плохо» она дает ему возможность существовать и в дальнейшем», - отметил экс-посол.

Р.БЕССМЕРНЫЙ подчеркнул, что ситуация в Украине и Беларуси разная. Но то, что тенденции и симптомы того, что происходит в Беларуси, появляются и в Украине, по его убеждению, очевидно.

«Фактор политических заключенных – полная копия того, что происходит там, не говоря уже об использовании суда для сведения политических счетов и в случае с ТИМОШЕНКО, и в случае с ЛУЦЕНКО, и многими другими политическими заключенными», - отметил политик.