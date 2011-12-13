На лечение самой агрессивной формы рака молочной железы в 2012 году в Украине не выделено ни копейки - эксперты

Киев. 13 декабря. УНИАН. На высокотехнологичное лечение самой агрессивной формы рака молочной железы – HER 2-позитивного статуса - в Украине в 2012 году не выделено ни копейки.

Об этом заявили участники сегодняшней пресс-конференции в УНИАН на тему «Рак молочной железы: лекарства есть, но не для украинцев!».

По словам врача-онколога Лилии КОВАЛЕВОЙ, в Украине - 150 тысяч женщин с раком молочной железы (16 тысяч впервые заболевших, 8 тысяч из них умирают).

«Такие высокие показатели смертности обусловлены не только диагностикой на поздних стадиях, но и неадекватным лечением таких пациентов. Во всем мире опухоли молочной железы разделяют в зависимости от их биологических особенностей: прогностически благоприятные формы – гормонозависимые, которые с успехом лечатся с помощью лекарств и таблеток, и прогностически неблагоприятные формы, которые имеют другие биологические особенности. Их развитие зависит, в частности, и от фактора роста, который вынуждает клетки без конца делиться», -сказала врач-онколог.

Она подчеркнула, что больные с такой формой нуждаются в другом лечении - с применением таргетных препаратов, таких больных – 35% общего количества. «В Украине 35 тысяч женщин, которые имеют рак молочной железы с очень агрессивным типом опухоли, и все они ожидают адекватного лечения - высокотехнологичную таргетную терапию," - отметила Л.КОВАЛЕВА.

Как отмечалось на пресс-конференции, если у женщины диагностировали эту онкопатологию, она имеет право на новейшую современную терапию, в то же время в Украине нет доступа к высокотехнологичному лечению.

В свою очередь, представитель общественной организации «Равное право на жизнь» Маргарита МАКАРОВА (Россия) заявила, что именно лечение больных с раком молочной железы определяет качество их жизни – женщина остается социализированной, продолжает работать.

«В России принята очень большая государственная программа «Онкология», в рамках которой решаются такие вопросы. Мы понимаем, что таргетная терапия касается инновационной медициной и принадлежит к высокотехнологичной помощи (поэтому она дорогая). В нашей стране на помощь приходит и само государство, и бюджетные фонды, другие организации. Эта задача постепенно решается. Многие из руководителей субъектов Российской Федерации не безразлично отнеслись к этой проблеме, поскольку считают, что она социально значима», - сказала М.МАКАРОВА.

По ее словам, в России создаются целевые программы борьбы с раком молочной железы, где отдельной строкой прописывается количество женщин, которые будут обеспечены высокотехнологичным лечением, что является «очень и очень большим достижением».

«В России составлен реестр больных, государство, страховая медицина и бюджеты отдельных областей оплачивают лечение. Лишь очень малый процент не получают бесплатного лечения, но российские общественные организации добиваются, чтобы было стопроцентный охват», - отметила М.МАКАРОВА.

Справка УНИАН. Таргетная терапия – одно из самых перспективных направлений в онкологии. Действие препаратов направлено не против всего организма, а против злокачественных клеток-мишеней. При опухолях HER 2-позитивного статуса таргетные препараты нацелены на определенные параметры раковых клеток - на белки и ферменты, которые продуцируют опухоль. С помощью препаратов блокируются соответствующие рецепторы, и клетки не получают сигнал, который побуждает их к делению. При этом здоровые клетки остаются невредимыми, а в клетках-мишенях прекращается злокачественный процесс.

Таргетная терапия признана золотым стандартом для лечения рака молочной железы при опухолях HER 2-позитивного статуса.

Такое лечение государство обеспечивает онкобольным женщинам в России и Беларуси.