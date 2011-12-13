За 4 года Украина ничего не сделала по защите прав граждан на родной язык, заявляет Колесниченко

Киев. 13 декабря. УНИАН. За 4 года Украина ничего не сделала по защите прав граждан на родной язык. Об этом заявил председатель ВОО «Правозащитное общественное движение «Русскоязычная Украина» Вадим КОЛЕСНИЧЕНКО сегодня на пресс-конференции в УНИАН, посвященной презентации Второго общественного Отчета о выполнении в Украине положений Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств, подготовленного украинскими правозащитными организациями.

По словам народного депутата, общественный отчет готовился почти год и был поддержан представителями более чем 30-ти национальных меньшинств Украины в специальном письме в адрес международных организаций.

По словам В.КОЛЕСНИЧЕНКО, «за 4 года, прошедшие после подачи Первого государственного периодического Доклада о выполнении положений Хартии и почти 1,5 года со времени получения рекомендаций от Комитета Министров Совета Европы, Украина до сих пор не учла замечания и рекомендации европейских профильных структур».

«Украина, ратифицировав Хартию, не взяла на себя весомых обязательств по улучшению ситуации с региональными языками, государство избрало минимальный уровень защиты для тринадцати языков, которые были признаны региональными, что фактически привело к ущемлению прав граждан», - заявляет В.КОЛЕСНИЧЕНКО.

Он отметил, что «в сфере образования можно констатировать практически полное игнорирование государством замечаний Совета Европы. Местные органы власти откровенно препятствуют созданию групп в дошкольных учебных заведениях с преподаванием на региональных языках, несмотря на значительный общественный спрос. К примеру, школы с русским и молдавским языками обучения переполнены в среднем почти на 300%, с крымско-татарским - на 150%. При этом за последние 10 лет государство не построило ни одной новой школы с региональными языками (кроме крымско-татарских)»

В свою очередь председатель Совета ВОО «Правозащитная организация «Общая цель» Руслан БОРТНИК отметил, что в сфере телевидения и радиовещания не принято каких-либо мер по защите языков меньшинств. На законодательном уровне до сих пор не определена минимальная обязательная квота вещания для таких языков».

По словам представителей правозащитных организаций, общественный отчет уже направлен в Совет Европы и ведущие международные организации, а также органы государственной власти Украины.