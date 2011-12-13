По итогам общественного обсуждения нового закона о выборах будет подготовлен отчет - КИУ

Киев. 13 декабря. УНИАН. Через неделю будет обнародован отчет по итогам общественного обсуждения нового Закона «О выборах народных депутатов Украины».

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил председатель Комитета избирателей Украины Александр ЧЕРНЕНКО.

“Никто не скрывает, что тот закон, который принят на сегодняшний день, он является “одноразовым”», – отметил А.ЧЕРНЕНКО и добавил: “Мы против того, чтобы политики писали законы для политиков”.

Председатель КИУ сообщил, что по инициативе Общественного консорциума избирательных инициатив, куда вошли Гражданская сеть “ОПОРА”, Комитет избирателей Украины, Лаборатория законодательных инициатив и Украинский независимый центр политических исследований, был реализован проект «Организация широкого и открытого общественного обсуждения вопросов совершенствования избирательного законодательства в Украине». Этот проект был поддержан Европейским Союзом и проведен при содействии Координатора проектов ОБСЕ в Украине.

По словам А.ЧЕРНЕНКО, во время организованного Консорциумом открытого общественного обсуждения избирательной реформы в Украине в экспертном опросе, публичных дискуссиях, фокус-группах на протяжении месяца приняли участие 1359 экспертов со всех регионов Украины.

Он отметил, что по итогам общественного обсуждения будет создан отчет, который планируется обнародовать через неделю. “Мы считаем, что именно эта работа, которая была проведена в очень сжатые сроки, станет отправной точкой, с которой начнется улучшение украинского избирательного законодательства”, – считает он.

В свою очередь, председатель правления Гражданской сети «ОПОРА» Ольга АЙВАЗОВСКАЯ отметила, что нет никаких гарантий того, что определенные нормы нового закона не будут изменены в начале избирательной кампании по парламентским выборам-2012.

По убеждению О.АЙВАЗОВСКОЙ, главная проблема следующих выборов - в избирательной системе. Она напомнила, что Общественный консорциум избирательных инициатив неоднократно заявлял о том, что в Украине существует потребность введения пропорциональной избирательной системы с открытыми списками.

Также, по ее словам, сейчас очень актуален вопрос деления округов. “Например, если кандидат или какой-то местный политик работает в пределах одного округа, то для того, чтобы отстранить его от нормальной конкурентной борьбы, необходимо его округ разделить между несколькими другими”, – сказала О.АЙВАЗОВСКАЯ и объяснила, что таким образом электоральная группа этого политика распадается между разными округами, и он не получает необходимого количества голосов.

«Выборы 2012 года будут проходить по тому сценарию, который позволит себе партия власти. Действующий закон может способствовать проведению честных и демократических выборов, впрочем, реальная конкурентность - под большим вопросом. Ведь с помощью административного ресурса можно организовать предварительную зачистку округов от популярных кандидатов. Методы могут применяться разные: от преследования правоохранительных и налоговых органов до запугивания на бытовом уровне. Поэтому большая доля ответственности за результат будет лежать на руководстве страны», - заметила О.АЙВАЗОВСКАЯ.

Как сообщал УНИАН, 8 декабря Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон «О выборах народных депутатов Украины», принятый Верховной Радой 17 ноября.

Законом предусмотрено, что выборы будут проводиться по смешанной системе – 225 депутатов избираются в общегосударственном многомандатном округе по избирательным спискам от политических партий, а 225 – по мажоритарной системе.

Закон устанавливает 5%-й избирательный барьер. Участие в выборах принимают только политические партии, а участие блоков политических партий не предусмотрено.

По закону в избирательном бюллетене не будет графы «против всех».

Избирательный процесс очередных выборов начинается за 90 дней до дня голосования.