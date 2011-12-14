Сегодня в Киеве в Доме кино состоится премьера фильма о Ференце Листе «Любовь, подаренная звездами»

Киев. 14 декабря. УНИАН. Сегодня в Киеве в синем зале Дома кино в 18.00 состоится премьера фильма «Любовь, подаренная звездами» о композиторе Ференце Листе.

Об этом сообщил на пресс-конференции в УНИАН кинорежиссер, заслуженный деятель искусств Украины Василий ВИТЕР.

Он напомнил, что в этом году мировая культурная общественность отмечает 200-летний юбилей этого выдающегося музыканта. По его словам, идею создания фильма выразила музыковед и пианистка Людмила ВОЛЬСКАЯ, которая написала сценарий. В.ВИТЕР заметил, что этот фильм снимался на протяжении года.

В свою очередь, Л.ВОЛЬСКАЯ отметила, что творчество Ф.Листа было чрезвычайно тесно связано с Украиной, «где он выступал во многих городах и дал более 30 концертов, где он окончательно принял решение, наконец, завершить свои гастрольные турне и посвятить себя композиторской деятельности». По ее словам, в Украине Ф.Лист нашел любимую женщину – Каролину Витгенштейн, с которой не расставался до последних дней своей жизни.

По словам Л.ВОЛЬСКОЙ, Ф.Лист в Украине находился в 1847 году, написал здесь цикл из трех произведений “Колоски, собранных после жатві в Воронинцах", где использованы украинские песни, в частности, “Ой не ходи, Грицю...” і “Віють вітри...”.

Как сообщила Л.ВОЛЬСКАЯ, Ф.Лист побывал с концертами, в частности, в Киеве, Житомире, Черном Острове, Кременце, Львове, Одессе.

Директор студии „ВИАТЕЛ”, продюсер фильма Галина КРИВОРЧУК отметила, что в рамках празднования юбилея Ф.Листа студия «ВИАТЕЛ» создала документально-постановочный фильм «Любовь, подаренная звездами» при поддержке Европейской программы Международного фонда «Возрождение».

По ее словам, этот фильм является продолжением известного сериала «Игра судьбы», премьерные показы которого выходят на «5 канале» и демонстрируются многими другими телеканалами Украины.

Как сообщила Г.КРИВОРЧУК, телевизионная премьера фильма состоится на «5 канале» и ГТРК «Культура» во время Новогодних и Рождественских праздников.

По словам старшего менеджера Европейской программы фонда «Возрождение» Дмитрия ШУЛЬГИ, фильм стал победителем конкурса «Европейская идентичность Украины». По его словам, фонд искал проекты, которые “показывали бы наши связи с Европой, где украинцы уложились в развитие европейской мировой культуры, где представители других европейских стран уложились в развитие украинской культуры, истории”.

Как сказал Д.ШУЛЬГА, фильм “отвечал всем нашим требованиям, критериям”, поэтому был поддержан и ему был предоставлен грант фонда «Возрождение».

Медиа-партнерами проекта являются «5 канал», газета «День», ГТРК «Культура».