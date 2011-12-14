"Ирландец" - уже завтра в кинотеатрах Украины!

Завтра, 15 декабря, в прокат выходит комедийный вестерн "Ирландец" - остросюжетное и остроумное кино о полицейских, наркоторговцах, коррупции, шантаже, убийствах и, конечно же, настоящей мужской дружбе и героизме. В главной роли снялся Брендон Глисон, один из лучших актеров Ирландии, любимец таких режиссеров, как Стивен Спилберг, Мэл Гибсон, Роберт Земекис, Мартин Скорсезе, Дэнни Бойл и других, звезда "саги" о Гари Поттере и фильма "Залечь на дно в Брюгге". Напарника героя Глисона в нелегкой борьбе с международным наркокартелем, консервативного агента ФБР в фильме исполнил Дон Чидл, известный американский актер, которого многие помнят по ролям в таких фильмах, как "Столкновение", "13 друзей Оушена" и "Железный Человек 2".

"Ирландец" - первый полнометражный фильм ирландского режиссера Джона Майкла Макдонаха, чей брат Мартин Макдонах несколько лет назад стал режиссером международного криминального хитра "Залечь на дно в Брюгге". "Ирландец" на данный момент уже вошел в историю ирландского кино как самый успешный в истории отечественный фильм - с момента выхода фильма в июле этого года, фильм собрал более 5 миллионов долларов в ирландском прокате, и боле 17 миллионов - в мировом.

Украинская премьера фильма состоялась в июле 2011 года, на Втором одесском международном кинофестивале.

В Украине комедийный вестерн "Ирландец" покажут в Киеве (с 15 декабря), Одессе, Львове, Харькове, Донецке, Днепропетровске и других городах. Даты проката узнавайте в кинотеатрах своего города.

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